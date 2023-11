Schválně v předstihu před svátky – a především shonem, který je doprovází – vystavují zahrádkáři ve Frýdlantě nad Ostravicí ve svém spolkovém domě už třicet roků slušnou kolekci betlémů. Letos navíc u příležitosti výročí 800 let od založení „betlémářské“ lidové tradice.

Výstava betlémů ve Frýdlantě n.O., 24. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

„Začalo to tak, že roku 1223 pozval italský jeden šlechtic Fratiška z Assisi, aby s ním strávil Vánoce, a František si řekl: Tak, udělám to, jak to bylo v Betlémě. A všel na nějaký vrchol nad vesnicí, byla tam jeskyně, instaloval tam jesličky, volka, ovečku nemluvňátko … a lidé se začali scházet na ten kopec a od té doby se traduje, že se začaly vytvářet jesličky s betlémy,“ líčí předseda frýdlantských zahrádkářů Petr Kamp. Připomíná snahy panovníků Marie Terezie a Josefa II., kteří odmítli kýčovitost betlémů a zakazovali je stavět v kostelích (lidová tradice doma zůstala).

V sobotu 25. a v neděli 26. listopadu jsou v zahrádkářském domě k vidění od 9 do 17 hodin betlémy od spousty výrobců i z různých materiálů: Od papíru, přes dřevo a keramiku, po kov či včelí vosk. „Výstavu děláme vždy jeden týden před první adventní nedělí. To je období, kdy bývají lidé ještě v klidu, nedivočí před Vánocema a mají čas přijít se podívat a naladit se na vánoční svátky i adventní dobu, která bude začínat,“ vysvětluje Kamp.