Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Frýdlant nad Ostravicí? Frýdlant nad Ostravicí je krásné malebné městečko v údolí řeky Ostravice obklopené Beskydami. Jako první mne napadají slova: přívětivý, přátelský, jedinečný… Mám to tady moc ráda, záleží mi na tom, jak město vypadá a jaká bude jeho budoucnost. Jako starostka si přeji, aby se zde lidem žilo dobře a snažím se, aby se realizovaly takové projekty, které život tady nám všem nejen usnadní, ale také zpříjemní. Doufám, že se mi to daří…

Starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.Zdroj: Deník/Jan SmekalJe Frýdlant nad Ostravicí něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?

Určitě ano. Už jen při příjezdu po rychlostní komunikaci z Frýdku-Místku, kdy minete Metylovické hůrky a Čupek, se před vámi otevře pohled na nádherné pohoří Beskyd a kouzelné městečko v jeho podhůří. Právě proto je Frýdlant nad Ostravicí nazýván Bránou do Beskyd. Okouzlí svou příjemnou rozlohou a zároveň dostupností všech služeb. Centrum města pohodlně projdete během půl hodiny a cestou se vám nabízí možnost využití dětských hřišť i příjemných posezení. V úbočí Ondřejníku, které láká k rodinným vycházkám, a v místních částech Lubno a Nová Ves, je soustředěna rodinná zástavba, která se nadále rozšiřuje.

A jak se ve Frýdlantu nad Ostravicí žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Frýdlant nad Ostravicí se opětovně umístil na 1. místě v kvalitě života v Moravskoslezském kraji. Myslím, že toto je dostatečný argument vypovídající o tom, jak se lidem ve městě žije. Samotné město nabízí vše, co běžný občan potřebuje k životu, včetně kvalitního volnočasového vyžití. Všechny podstatné služby máme tady a pak taky ty hory a příroda na dosah ruky… do desíti minut se chůzí z centra ocitnete u řeky nebo už ve svahu Ondřejníku. Kdo může říct, že si po práci jen tak zašel do hor, vzal běžky do ruky a udělal si třeba okruh kolem řeky nebo letiště či sedl na kolo a rovnou si to šlapal do hor. Město je přátelské pro všechny věkové skupiny, zvláště pro mladé rodiny. Síť mateřských i základních škol doplňuje pestrá nabídka kroužků a zájmových aktivit, které poskytují místní sportovní kluby a organizace. Mimoškolní aktivity doplňují dětská a sportovní hřiště a kulturní centrum nabízí programy pro děti i dospělé. Také naši senioři překypují aktivitami. Pořádají různé výlety, které spojí vždy s nějakou hrou či soutěží. Pro ty, kteří již potřebují stálou péči má město malometrážní byty a sociální zařízení.

A co nám tady schází? Enormní zájem všech o bydlení v Beskydech se Frýdlantu nad Ostravicí velmi dotýká. Dostupnost města, nabídka služeb, možnost zaměstnání a zájem o bydlení v přírodě z něj vytváří lukrativní lokalitu. Zvláště během posledních měsíců zde extrémně vzrostly ceny nemovitostí, ale i tak je poptávka po bydlení u nás velmi vysoká.

Když byste měla někoho pozvat do Frýdlantu nad Ostravicí, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může toto město návštěvníkům nabídnout?

Jednoznačnou předností města jsou příroda a hory, které jsou hlavním turistickým cílem a lákadlem, a to v létě i v zimě. V jakémkoliv období je tady co dělat. V blízkém okolí jsou sjezdovky, běžkařské dráhy či turistické tratě určené i rodinám s kočárky. Sportovní zařízení Kotelna nabídne relax, bazén i saunu, hala Sport badminton a stolní tenis, tenisová hala a kurty jsou dějištěm mezinárodních turnajů mládeže i dospělých, k dispozici je fotbalový areál, Sokolovna, bazén, letiště, množství dětských hřišť.

Jsme městem litiny a smaltu, které zde díky železárenství mají svou tradici. Můžete absolvovat technotrasu – komentovanou prohlídku, při níž navštívíte místa s instalovanými litinovými i smaltovanými výrobky a nakonec si budete moci svůj vlastní výrobek vytvořit v dílně uměleckého smaltu. Naše kulturní centrum nabízí kino, prostor pro umělecké výstavy, kulturní akce i místo pro spolkové aktivity. Ve Frýdlantu nad Ostravicí a jeho okolí se určitě nudit nikdo nemůže.

Když bychom se podívali dva roky zpátky, prakticky celý svět se potýkal s pandemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali ve Frýdlantu nad Ostravicí?

Zřejmě jsme nebyli výjimkou oproti ostatním, snažili jsme se tuto dobu doslova přežít. Zvláště zpočátku jsme si navzájem všichni pomáhali šitím roušek, distribucí dezinfekce, informovaností směrem k našim občanům i k obcím našeho správního obvodu. Velké poděkování patří těm, kteří se zapojili a pomohli nám všem nelehkou situaci zvládnout.

S ruskou invazí na Ukrajině se strhla obrovská vlna solidarity mnoha lidí. Dotkla se tato situace nějak obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí? Případně chystá se město nějak pomoct lidem prchajícím před válkou?

Stejně jako u vzniku pandemie, tak i v tomto případě jsme byli s dobrovolníky iniciátory výzvy směrem k občanům, co se týká možnosti pomoci s dopravou, ubytováním, sbírkami humanitární pomoci apod. Založili jsme samostatnou stránku na webu města se všemi aktuálními potřebnými informacemi. Vše se snažíme řešit koordinovanou cestou přes Krajské asistenční centrum v Ostravě tak, aby pomoc měla smysl. Pořádáme pravidelná veřejná informativní setkání pro ukrajinské občany za účasti odborníků z oblasti sociální, školství, zdravotnictví, zástupců pracovních úřadů i firem působících ve městě, charitativních organizací aj. Věříme, že se nám podaří úspěšně překonat i toto obtížné období a vše se vrátí k běžnému životu.

Jaké jsou plány Frýdlantu nad Ostravicí dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Plánů máme hodně. Jejich realizace závisí na získání finančních prostředků z dotačních výzev, které se připravují a mnohé z nich by měly být co nevidět vypsány. Jsou připraveny projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy na Lubně s navýšením její kapacity o jednu třídu, na generální opravu školní jídelny a tělocvičen v ZŠ na náměstí T. G. Masaryka, na přestavbu objektu vily „Skuplík“ na zařízení pro spolkovou a zájmovou činnost, na výstavbu nových vodovodních řadů. Pracuje se na dokumentacích na odkanalizování části Vyhlídka, výstavbě nových chodníků, přístavbě a rekonstrukci základní školy v Nové Vsi a další. Věřím, že se nám podaří mnohé z těchto projektů realizovat v co nejkratší době, aby se všichni naši občané i návštěvníci cítili ve Frýdlantě nad Ostravicí opravdu spokojeni.