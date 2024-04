Pilu i s produkcí briket, více stolařských živností a také výrobce kulečníkových stolů na zakázku. Ty všechny postihl požár, který vypukl v sobotu 30. března ve Frýdlantu nad Ostravicí. Muselo být evakuováno 75 lidí z blízkého nákupního centra.

Následky požáru, Frýdlant nad Ostravicí, 2. dubna 2024. | Video: Radek Luksza

O nové stroje, které si koupil na úvěr za dva a půl milionu korun, přišel při požáru majitel firmy Chytrestoly.cz. „Manželka šla taky do obchodu a viděla a cítila kouř. Já pak spěchal do firmy a doufal, že nehoří u nás. Bohužel, ano,“ popsal muž, který vyráběl kulečníkové stoly, patentované multifunkční stoly a interiérový nábytek na míru sedmadvacet let. Z toho devatenáct let právě na místě, které plameny a následné hašení proměnily v rumiště.

Požár sice vypukl mimo prostory, které má firma pronajaté, ale oheň se sem rychle dostal a zničil mimo jiné deset kulečníkových stolů připravených pro zákazníky. Na některé přijal majitel zálohu z Chebu, na další z Ostravy, ale také ze Španělska. „Co teď? Nevím!“ posteskl si podnikatel.

„Ode mě se toho moc nedozvíte. Nemám chuť ani náladu,“ reagoval vlastník pily, kterému areál, jenž vyhořel, patří. Dalším podnikatelům zde pronajímal prostory. Podotkl, že má už sedm křížků na krku a ta událost může znamenat konec jeho firmy. V areálu působí od roku 2007.

„My dopadli asi nejlépe, je u nás jenom mokro. Ale protože není střecha, tak se tu dělat nedá,“ popsali lidé z jednoho ze zasažených ze stolařství. V úterý už vyklízeli vybavení, začali už prý hledat nové působiště.

Nebezpečný objekt

Objekt v bývalém firemním areálu Ferrit, kde začalo hořet, považuje starostka Frýdlantu Helena Pešatová za nebezpečný. „Podnikalo se zde ve více provozovnách a běžela různá výroba, nedaleko byla elektrocentrála. A navíc silný vítr napomáhal šíření ohně,“ zmínila.

K likvidaci jednoho z největších požárů ve Frýdlantu nad Ostravicí v posledních letech vyrazilo 12 jednotek včetně všech dobrovolných hasičů z okolí. Hořelo ve druhém nadzemním podlaží, značně zasažena byla střecha budovy, po níž se oheň šířil. Hasiči z objektu vynesli několik tlakových lahví.

Důležitou roli sehráli v sobotu 30. března ráno městští strážníci. „Prvotní bylo, že si hlídka všimla kouře, vstoupila do objektu, ztotožnila dvě přítomné osoby, prošla budovou a zjistila, že uvnitř už žádní další lidé nejsou,“ popsal velitel městské policie David Richter. Strážníci pak pomáhali i při evakuaci nákupního centra nedaleko požářiště.