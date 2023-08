Už několik let úředníci s obavami sledovali, jak dům, ve kterém sídlí, "pracuje". Praskliny ve zdech se nyní natolik zhoršily, že odbory Regionálního rozvoje a stavebního úřadu a Majetku a investic ve Frýdlantu nad Ostravicí bylo nutné vystěhovat.

Vystěhování části úředníků ve FnO, 29. 8. 2023. | Video: Radek Luksza

„Upozorňovalo se na to více než čtyři roky,“ tvrdí úředníci, kteří museli první srpnový týden kvapem opustit adresu na Náměstí 9. Oba odbory našly nové zázemí ve Spořitelní ulici číslo 238. Konkrétně v prvním patře objektu zrušeného Finančního úřadu, kde je rovněž působiště městské policie.

Masakry ovcí v Beskydech pokračují. Vlk už překoná ohradu vysokou 170 centimetrů

„K přestěhování odborů došlo do dvou dnů poté, co byla zjištěna větší prasklina,“ uvedla starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Statické posouzení domu na jihovýchodním rohu náměstí nemá město zatím k dispozici, není tedy jisté, co s ním bude dál.

Vystěhovaná a opuštěná budova na Náměstí číslo 9 byla obehnána ze všech stran páskami městské policie. Platí zákaz vstupu i zákaz vjezdu. Zezadu, od bývalé restaurace Roka, jsou vidět praskliny, ale ty mohou být jen povrchové. Úředníci ovšem tvrdí, že uvnitř jsou pukliny znepokojující.

Dům byl postaven kolem roku 1885. „Jeho stáří je tak 138 let. Před několika roky se na stěnách začaly objevovat vlasové trhliny a ty se postupem času zvětšovaly,“ popsala vedoucí investičního odboru Renata Klichová.

Statik už dříve doporučil objekt sledovat. „Na budovu bylo umístěno několik terčíků, které kontrolovaly její pohyb. Protože letos nastaly výraznější změny, byli kolegové z obou odborů vystěhováni,“ konstatovala Klichová.

V úterý 1. srpna byly přemístěny nejdůležitější agendy a 3. srpna se úředníci stěhovali.