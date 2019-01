Mosty u Jablunkova - Oddíl lyžování SKI Mosty pořádá ve Skiareálu v Mostech u Jablunkova čtvrtý ročník soutěže v netradičních disciplínách – Gorolman 2010.

Fotografie z loňského ročníku soutěže Gorolman. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Sobota 2. října bude ve Skiareálu v Mostech u Jablunkova patřit především zdatným mužům, kteří budou mezi sebou soutěžit v netradičních disciplínách. Čtvrtý ročník Gorolmanu (soutěž 4-členných družstev mužů od 15 let) startuje v 10 hodin a soutěží se celkem v osmi disciplínách. Běh: 2 x 15 l plné sudy, hod: hod kládou, kladivo: síla úderu kladivem, kop: síla úderu do fotbalového míče, box: síla úderu do boxového míče, hřebíky: zatloukání 25 cm hřebíku do pařezu, schody: přenášení 30 l sudu piva přes dřevěné schody, válení sudu: válení 50 l sudu piva do kopce.

Každý ze zúčastněných startuje na vlastní nebezpečí. Soutěžící může startovat maximálně v 6 disciplínách z osmi předepsaných. Před každou soutěží se losuje pořadí startu družstev, počítá se čas nebo výkon lepšího z družstva. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje dodatková disciplína, a tím je pití 1 litru piva přes slámku (tři muži z družstva najednou). Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny a také tombola. Bližší informace o soutěži získáte na telefonních číslech: 558 339 750, 602 749 084 nebo 725 525 186.