Plyšáci, křiklavé barvy, rostliny a mnoho dalšího zdobilo auta na nezávodní rallye letní edice akce Gumbalkan. Přes 400 účastníků vyrazilo z Bílé v Beskydech ve svých autech s pořizovací cenou do 25 tisíc korun na výjezd do Rumunska.

Trasa letní edice akce Gumbalkan 2024 vede z parkoviště u Ski areálu Bílá přes města Wola, Krogulecka, Tokaj, Bukurešť, Transalpinu až do české vesnice v Banátu s názvem Eibenthal, kde by účastníci nezávodní rallye měli dorazit přibližně v pátek 12. července.

Organizátory akce Gumbalkan jsou Richard Nemeth a Stefan Stefanov, kteří tyto akce pořádají od roku 2018.

„S kolegou jsem dříve cestovali s levnými auty. Byli jsme například Felicií v Iránu, Oktávkou v Africe, v Dakaru a s BMW i v Mongolsku. Naši kamarádi nám vždycky říkali, že by chtěli jet s námi, tak jsme udělali základní web, kde se mohli zájemci připojit a nějak se to chytlo,“ řekl k začátkům Gumbalkanu Richard Nemeth, jeden z organizátorské dvojice. Účastníkům akce pouze stačí vyrazit v autě, jehož pořizovací cena nepřesáhne 25 tisíc korun nebo 1000 euro. Někteří z nich se pouští i do nejrůznějších tematických úprav aut, které lakují nebo ozvláštňují o nejrůznější doplňky. Úpravám aut do sebemenších detailů se věnují i sami organizátoři, kteří v posledních letech v centru Ostravy poutali pozornost například autem s řasami a pusou nebo s Fordem se senem místo kufru.

Mezi čtyřmi stovkami účastníků na startu Gumbalkanu byly k vidění různé kreativní úpravy aut, které poutaly pozornost. Jedním z týmů, které do Rumunska vyráží, byla i trojice z Prahy. „Osobně jedu Gumbalkan počtvrté, letos tady s Pamelami poprvé a jedeme si to pořádně užít,“ řekl Jan Rambousek, který byl v přestrojení za Mitche Buchannana ze seriálu Pobřežní hlídka. Ve štychu ho nenechaly ani jeho dvě kamarádky a trojice se tak společně sladila i s designem celého auta do červeno žlutých barev.

Některé z týmů vsadily na jednoduchý styl auta, jiní zase popustili zde fantazie a s designem auta, se kterými vyrazili do Rumunska se odvázali. Mezi ně patří i čtveřice záchranářů z Olomouce, kteří na Gumbalkan vyrazili tematicky - se starší sanitkou. „Gumbalkan jedeme poprvé. Inspiraci jsme hledali různě na internetu z minulých ročníků. Ale protože jsme auto řešili na poslední chvíli, tak se nám naskytla možnost mít tuhle krásku - sanitku,“ řekl Miloslav Lindr, který je součástí posádky s názvem „Kokotí hlavy“.

Auta na startovním parkovišti jsou i starších ročníků, ale případné poruchy na cestě do Rumunska nechávají účastníky chladné. „Vzali jsme do týmu i kamaráda automechanika, takže nějaké poruchy se nebojíme,“ uvedl s úsměvem tým Klauni z Balónkova, kteří na Gumbalkan vyrazili poprvé. Mezi účastníky jsou kromě týmů z Česka i zahraniční automobilové posádky.

„Už je to hodně mezinárodní, takže se registrovaly i týmy z Francie, Estonska, Belgie, Holandska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a taky z Německa,“ dodal organizátor akce. Z Německa dorazil ai tříčlenná posádka žen, které se o akci dozvěděly od přátel z Česka. „Jsme s holkami kamarádky už od školky a tohle je naše dovolená. Moc se na to těšíme a vyrážíme s autě, které je s námi už více než 25 let,“ řekl účastnice Ulrike z týmu Dr. Ku-Crew z Německa.

Letošní ročník letní edice Gumbalkan má i charitativní část. Akce se spojila se spolkem Haima Ostrava, která se zaměřuje na komplexní péči o rodiny dětských onkologických a chronických pacientů léčících se ve Fakultní nemocnici Ostrava. Účastníci a fanoušci akce mohou tak po dobu cesty do Rumunska přispět i na tuto organizaci.