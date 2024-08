Jejich jednotka disponuje nadstandardním vybavením a bohatými zkušenostmi, a díky tomu mohou působit ve vyšší kategorii. Jejich působnost se tak výrazně rozšíří, a to z místní částí Lískovec na celé město i okolní obce.

Tým hasičů působících ve Frýdku-Místku je ještě silnější. Posílili jej požárníci z Lískovce. Sbor dobrovolných hasičů z této místní části byl na takové úrovni, že primátor statutárního města Petr Korč požádal o jejich přeřazení z kategorie JPO V (jednotka požární ochrany V) do vyšší kategorie JPO III.

„Lískovečtí hasiči nám nejednou vytrhli trn z paty. Protože mají potřebné vybavení a jejich členové splňují odbornou způsobilost, požádal jsem Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje o jejich přeřazení do vyšší kategorie JPO III. Znamená to, že se stanou partnery profesionálních hasičů a budou častěji nasazováni nejen na území města. Výrazně se také zvýší jejich prestiž,“ vysvětlil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

„Vybavení a zkušenosti naší jednotky přesahovaly kategorii JPO V, kdy jsme mohli zasahovat jen na území Lískovce. Nyní můžeme vyjíždět k zásahům do celého města a do okolních obcí. Pro naše členy je to velmi motivační. Na výjezd máme časový limit 10 minut,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Lískovec Lumír Balhar.