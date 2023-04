Hodně přes sedmdesát decibelů naměří lidé z Hodoňovic – Kamence hned vedle silnice I/56 z Frýdku-Místku do Beskyd. A o to více je štve, že dosavadní a podle nich nízká bariéra proti hluku končí na dohled od domů kousek dále na sever zatímco jižně v části Kunčičky u Bašky dělají novou vedle polí a průmyslové zóny!

Lidem chybí delší protihluková stěna, 14. 4. 2023. | Video: Radek Luksza

„Bylo to tady slíbené, ale místo toho ji staví jinde a ještě ji nazývají troufale Hodoňovická. Nám tam směrem na Frýdlant chybí a trpíme hlukem,“ nechávají se slyšet obyvatelé Kamence, který stejně jako celé Hodoňovice spadá pod obec Baška. Uvádějí, že hustý provoz jim vadí zejména v létě, kdy nemohou otevírat okna, aby si větrali.

„Soused vedle prodává ten barák přes půl roku a není schopen ho prodat. Právě kvůli hluku,“ popisují usedlíci u domu, kde realitní kancelář vyvěsila oznámení: „Tady můžete bydlet!“

Další lamentovali, že se jim zvuk zejména nákladních automobilů a motorek odráží z kopce Čupek k obydlím. Bojují tu alespoň za doplnění protihlukové stěny.

Tu však Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) buduje jižněji právě u Kunčiček. „Občané se zajímali, proč jsou v konkrétních úsecích a jinde zase ne. A i my na obci bychom si uměli představit lépe odstíněné jiné části té frekventované cesty,“ taková jsou slova Jana Richtera, místostarosty Bašky z podzimu loňského roku, kdy stavba začala.

Karla Bernátková z organizačního a správního odboru zdejšího úřadu vysvětluje, že ŘSD má v obci zakázku pod názvem „0608 – I/56 Hodoňovice, protihluková opatření, I, II a III etapa“. Hodoňovic se týkají ovšem pouze ty první dvě, už hotové. „Třetí je v katastru Kunčiček u Bašky, v současnosti je ve výstavbě,“ líčí Bernátková.

Bližší vysvětlení lidem pozastavujícím se nad tím, že před domy v Hodoňovicích jim bariéra chybí, zatímco jinde vzniká, ale říká se jí Hodoňovická, není schopna podat. „ŘSD u všech tří etap nechalo název Hodoňovice a to je z našeho pohledu zavádějící,“ podotýká.

Miroslav Mazal z komunikačního týmu ŘSD říká, že pokud občané trvají na striktním mapovém určení, tak mají pravdu. „Stavba sice spadá do území Kunčiček, ale projektově navazuje na tu předchozí v Hodoňovicích. Bylo by matoucí měnit její název každý rok po pár metrech postupu, i když zasahuje do jiného katastru,“ vysvětluje.

Aktuálně podle Mazala ale ŘSD neeviduje žádné stížnosti na hluk z Hodoňovic. „Jestliže obyvatelé pochybují o překračování limitů, nechť kontaktují příslušné pracoviště krajské hygienické stanice. My standardně chystáme monitorování hluku na různých místech kraje a podle toho budou pokračovat adekvátní opatření,“ dodává.

Tyto informace potvrzuje i šéfka organizačního a správního oboru radnice v Bašce. „ŘSD ČR chce letos měřit hluk na celém území Moravskoslezského kraje a naše obec bude požadovat důkladné prověření zátěže podél silnice I/56 ve všech částech obce,“ uvádí Bernátková.