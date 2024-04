V úterý se hraje první finálový zápas Ocelářů s Pardubicemi. Třinečtí hokejisté na něj pojedou do Pardubic, na dálku je budou doma podporovat fanoušci u obří obrazovky na náměstí

Už v sobotu to v třineckých hospodách vypadalo během zápasu se Spartou místy hodně divoce. Vývoj proměnlivé situace nenechal nikoho v klidu a do živé diskuze se zapojovali všichni napříč pohlavím i věkem. Místa v podnicích praskala ve švech a tak není divu, že se město snaží uspokojit zájem fanoušků fandit společně a už od zítřka se budou finálové zápasy promítat na plátně před kulturním domem Trisia.

„Vstupenky na úvodní dva finálové duely jdou do prodeje teprve v pondělí v 18 hodin. Werk Arena však bude jistě znovu, stejně jako na všechna předchozí utkání letošního play off, vyprodaná. Podpory fanoušků si mimořádně vážíme. Hráči jejich přízeň cítí, je pro ně hnacím motorem. Máme zprávy, že po vítězném gólu v maratonském prodloužení sedmého semifinále na Spartě se radostí otřáslo celé město. Věříme, že lidem přineseme spoustu radosti i během finále. Pokud můžete, neváhejte a doražte k Trisii na promítání úvodních dvou venkovních zápasů, které Oceláři sehrají na pardubickém ledě. Podpořte na dálku svůj tým a užijte si jedinečnou atmosféru společného fandění,“ vzkazuje Ondřej Kuchař za Oceláře.

Třinec prožívá finálovou euforii již popáté v řadě. Už vybojovaná semifinálová série se Spartou byla pro fanoušky Třince takovým „předčasným finále“ a obrovským úspěchem. To, že město žije hokejem, je vidět doslova na každém kroku. V ulicích jezdí auta s vlaječkami, fanoušci se ladí do bíločervených outfitů, restaurace, kde se promítají zápasy, praskají ve švech. Prakticky všude, na pracovištích, v obchodech, na ulicích, je tématem dne hokej.

„Od čtvrtka prožívám s rodinou neuvěřitelné chvíle a jsem přesvědčena, že podobně to má většina Třinečanů. Už v pátek jsme začali připravovat veřejnou produkci venkovních finálových zápasů, ale se vší pokorou jsme vyčkávali, jak dopadne poslední semifinálový zápas. Bylo to neskutečné drama a nezapomenutelný zážitek. Po vítězství nad Spartou mi z různých koutů republiky volali a přicházely zprávy, že jsme v Třinci neskuteční bojovníci, třinečtí ďábli, gladiátoři a máme jedinečné DNA. To, co naši Oceláři dokázali, je pro nás už teď obrovským úspěchem,“ chválí hokejisty primátorka Třince Věra Palkovská s tím, že ani ona nebude chybět na promítání zápasů před Trisií. „Ano, budu tam a budu fandit jako vždy v dresu,“ ujišťuje primátorka, která sice zítra pojede na zápas přímo do Pardubic, ale během ostatních zápasových dnů se zapojí do podpory hokejistů na náměstí spolu s ostatními lidmi.