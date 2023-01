Trenér Moták zavelel, že k volbám půjde celé mužstvo hromadně, k hráčům se připojili i další pracovníci klubu, a po snídani se tak celá výprava dostavila na českou ambasádu v Bratislavě. „Bydleli jsme v hotelu, který je asi dvě minuty od ambasády, takže jsme všechno krásně stihli,“ dodala Ondrejková.

Třinec si smlsnul na Kometě. Na fotbalovém stadionu to vidělo 11 tisíc fanoušků

I ona volila. „Pro mě to je v demokratické společnosti základní princip mých práv a svobod,“ doplnila. Ostatně, Oceláři se ukázali jako vzorní voliči, neboť odvolili všichni. „Kromě slovenských hráčů samozřejmě, a pak také jednoho hráče, který si voličský průkaz zapomněl doma,“ zasmála se Ondrejková. Výprava tak zpáteční cestu do Slezska urychlila, aby onen nešťastník stihl odvolit aspoň doma. „Je to paradox, ale zrovna on si přál z celé výpravy volit asi nejvíce,“ zakončila Dita Ondrejková.