Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Horní Domaslavice?

Vždycky jsme byli klasickou obcí, pro kterou byla charakteristická slezská zástavba. V posledních letech se však výrazně rozvíjíme. Zatímco před pěti lety tady populace stagnovala, tak v posledních dvou letech přibylo téměř dvě stě lidí. Stěhují se sem převážně mladé rodiny s dětmi. V současnosti tak jsme dynamicky se rozvíjející a moderní obcí. Vyrostlo tady mnoho novostaveb, bungalovů, takže lidí přibývá, a to je pro obec jenom dobře, protože bez občanů obec postupně zaniká. I když se rozvíjíme a rozrůstáme, stále u nás máme zachovanou zemědělskou půdu, kterou obhospodařují tři místní zemědělci.

Jsou Horní Domaslavice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Za originální můžeme považovat naši naučnou stezku, která vznikla v letech 1994 až 1995. Odráží historii obce a zároveň upozorňuje na nejzajímavější místa, které se tady nachází. Nemáme v obci obchody ani služby, takže naučná stezka je tím nejzajímavějším, co v obci je. Pyšníme se velice dobrou dostupností do nedaleké Dobré, kde jsou prakticky všechny služby pro obyvatele. Bez problémů se dá z Domaslavic dostat také do Frýdku-Místku, potažmo Ostravy. Nedaleko je to od nás také do Havířova a Českého Těšína, vzhledem k blízkému napojení na dálnici.

A jak se v Horních Domaslavicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Žiji v Domaslavicích celý svůj život. Věřím, že většina obyvatel je spokojená a žije se jim v naší obce dobře. V posledních letech obyvatelé jistě oceňují i mnoho kulturních akcí, na kterých se velkou měrou podílí Klub žen a SDH Horní Domaslavice. Na konci léta pak pořádáme Gulášfest, který bývá rozloučením s prázdninami. Na podzim pak bývá na programu Setkání se seniory. Mnoho akcí pořádají spolky, kterým se snažíme finančně pomáhat. Kupříkladu kupujeme balíčky se sladkostmi na Mikuláše, zajišťujeme animační programy pro děti či kolotoče a skákací hrad na pouť, která se vždycky koná v červenci u kostela sv. Jakuba Staršího představujícího dominantu naší obce. Spoustu akcí pak pořádá také Hospoda U Splavu. A co lidem naopak chybí? Hlavním problémem je kanalizace, kterou ale nejsme schopni vybudovat vzhledem k tomu, o jak drahou záležitost se jedná. Proto jsme se rozhodli, že budeme přispívat obyvatelům na domovní čističky odpadních vod. Trápí nás také špatný stav našich cest, které chceme postupně opravovat.

Když byste měla někoho pozvat do Horních Domaslavic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Krásnou procházku naučnou stezkou, kde je na každém místě popis, kde se člověk právě nachází. Nechybí ani historie daného místa. Všechny bych pak pozvala také na akce, které pořádáme. Ať už my jako obec nebo ve spolupráci s našimi spolky. V dohledné době to bude další ročník Gulášfestu, který je naplánovaný na 21. srpna. Akce je spojená se soutěží o pohár starosty, kdy spolky vaří soutěžní guláše. Lidé je následně hodnotí a vybírají tak ty, kteří se posléze mohou radovat z vítězství.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Horních Domaslavicích?

Poměrně dobře. Loni jsme zajištovali šití roušek a jejich rozvoz domů. Každý dostal ručně šitou roušku. Později jsme nakoupili respirátory, když byly nedostatkovým zbožím. Kdokoliv, kdo jej neměl, si ho mohl u nás vyzvednout. Po celou dobu pandemie jsme pak neměli problémy s výrazným počtem nakažených. Jedinou věc, kterou epidemie koronaviru značně postihla, byl kulturní život. Loni se uskutečnil jen tradiční ples SDH a MDŽ pořádaný Klubem žen. Od té doby se žádná rozsáhlejší akce nemohla konat. Všechno se zrušilo.

Jaké jsou plány Horních Domaslavic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Chtěli bychom se zaměřit hlavně na opravu cest, zvláště místní komunikace MK1 představující hlavní tah přes obec. Chceme řešit také rekonstrukci hasičské zbrojnice a dořešit rekonstrukci mateřské školy. Letos jsme dokončili vnitřní úpravu, navyšovali jsme kapacitu na dvě třídy, které pojmou jednačtyřicet dětí. Nyní řešíme zateplení a výměnu zdroje tepla za tepelné čerpadlo. Vzhledem k tomu, že se neustále rozšiřujeme a rozrůstáme, potřebujeme navýšit kapacitu vodovodu v lokalitách, kde není možnost napojit se na veřejný vodovod.