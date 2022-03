Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Horní Lomnou? Horní Lomná představuje malebnou obec, která patří k větším rozlohou, ale menším, pokud jde o počet obyvatel. Trvale tady žije 374 lidí, jejichž věkový průměr je 44 let. Tímto se řadíme mezi starší obce. Máme jedno z nejdelších údolí v Beskydech, takže těžíme především z cestovního ruchu. V obci funguje sedm funkčních restauračních či hotelových zařízení. Ta tvoří zásadní část rozpočtu obce. V poslední době nás těší, že přibývá zájem o stavební parcely. Proto už nyní pořizujeme nový územní plán. Údolím přes obě sousední Lomné vede cyklostezka dlouhá jedenáct kilometrů. Nyní projektujeme poslední dvoukilometrový úsek. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v CHKO, snažíme se prosazovat základní pravidla týkající se ohleduplnosti k okolí. Prioritou tak bylo odkanalizování obce. Loni jsme se pustili do budování domácích čističek odpadních vod.

Je Horní Lomná něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Rozhodně svou přírodou a klidem, který tady panuje. A naštěstí tady ještě fungují lidské vztahy. Lidé si umí navzájem pomáhat. Toto už totiž v dnešní době není samozřejmé. V 16. století pak byla celá Lomná zalesněná. První průkopníci si museli všechno vykácet sami. Všechny osady, louky i pozemky vznikly na místech bývalých lesů.

A jak se v Horní Lomné žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Život je těžší v tom, že lidé musí dál cestovat za prací. V zimě je tady daleko vyšší sněhová nadílka, jelikož jsme jednou z nejvýše položených obcí. Doprava za prací je tak složitější. Lidé oceňují bohaté kulturní vyžití na velikost obce a počet obyvatel. Děti musí jezdit do školy do sousední Dolní Lomné. Obyvatelé oceňují vztahy mezi sebou, že si navzájem pomáhají. Za to jsou moc rádi. Máme tady kanalizaci, vodovod, plynofikaci obce, včetně optického kabelu do obce. Obec je z většiny pokrytá základními sítěmi.

Když byste měl někoho pozvat do Horní Lomné, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Vášniví turisté mohou využít našich hřebenů od Slavíče, přes Malý Polom až po Velký Polom, kde se nachází nádherná trasa pro turisty i cykloturisty. Cyklostezka vedoucí naší obcí umožňuje projet se zdejším malebným údolím Beskyd. Za návštěvu stojí také kostel, který nedávno slavil výročí 120 let. Zajímavá je také křížová cesta, která je rok po rekonstrukci. Zajímavostí jsou také pozůstatky klausu Lomna, které chtějí Lesy ČR obnovit jako památku. V minulosti se tady po řece Lomňance splavovalo dřevo až do Návsí. Byla tady nádrž o objemu osm tisíc kubíků vody. Když si lesníci nachystali dřevo, spustili větší množství vody a takto dřevo splavovali až do Návsí.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Horní Lomné?

Žili jsme si tak trochu po svém pořád na čerstvém vzduchu. Vzhledem k tomu, že naše obec je hodně rozlehlá, tak se lidé tolik nepotkávali, takže nehrozilo, že by se tady mohla nákaza šířit. Jsme ale chatařskou oblastí, takže jsme měli obavu z toho, že ji tady mohou přivléct chataři z měst. Celou situaci jsme ale zvládli celkem v pohodě, takže nás pandemie zase tolik nepoznamenala. Rozhodně ne tolik jako lidi ve městech, kteří byli zavření a nikam nemohli.

Jaké jsou plány Horní Lomné dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Letošní rok máme ryze projekční. Tvoříme projekty na další etapu cyklostezky a další etapu odkanalizování obce. Chceme také vystavět zázemí pro sportovce u víceúčelového hřiště. Máme také krásný projekt parku v Horní Lomné, který chceme letos vystavět. V letošním roce budeme také stěhovat obecní úřad. Ze stávající budovy vzniknou dva byty. Půjde o třiatřicátý a čtyřiatřicátý byt v naší obci.

Horní Lomná v kostce

První písemná zmínka: 1596

Počet obyvatel: 374



Významné osobnosti:

Doc.PhDr. Jan Korzenny, CSc. – vysokoškolský pedagog, filolog, literární vědec



Zajímavosti:

Studánka se „zázračnou“ vodou – nachází se pod kostelem poblíž kapličky Panny Marie. Poutní místo opředené pověstí o tom, že voda ze studánky uzdravuje, v souvislosti s epidemií cholery na Jablunkovsku. Zobrazení studánky bylo i na pečeti používané kolem roku 1923. Nikdy nevysychá a nezamrzá. Zdroj: www.hornilomna.eu