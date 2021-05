/ROZHOVOR/ Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák v rozhovoru mluví o tom, že obec má neuvěřitelný nárůst obyvatel, pyšní se velmi bohatým společenským životem navzdory tomu, že se řadí mezi malé vesnice a zdůrazňuje také mezinárodní spolupráci s obcemi v Polsku, Slovensku, Maďarsku i Srbsku.

Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák. | Foto: Deník/Jan Smekal

Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Horní Tošanovice?

Jsme menší obcí, která má neuvěřitelný nárůst obyvatel. Ještě před nedávnem nás bylo 450, přitom k dnešku žije v Horních Tošanovicích už 650 lidí. Staví se tady ve velkém. Je tady totiž dobrá dostupnost díky vjezdu z rychlostní komunikace. Do Frýdku-Místku i Českého Těšína je to asi deset minut, do Třince čtvrt hodiny, do Ostravy půlhodina. Navíc je to odtud kousek na hranice s Polskem i Slovenskem. Horní Tošanovice jsou dobrou a zajímavou lokalitou pro bydlení.



Jsou Horní Tošanovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Výjimeční jsme určitě tím, že spolu se sousedními Dolními Tošanovicemi máme společnou tělovýchovnou jednotu, jejíž hlavní činností je fotbal. A i když jsme dvě malé vesnice o celkovém počtu obyvatel okolo jednoho tisíce, tak máme družstvo žáků, dorostenců i mužů. Fotbalem to tady skutečně žije, což dneska není vůbec zvyklé. Můžeme se pochlubit také velice bohatou mezinárodní spoluprací s polskou obcí Jaworze, slovenskou obcí Strečno či s maďarskými obcemi Jászboldogháza a Jászszentandrás. A dokonce i se srbskou obcí Padina. Přitom spolupráce není jen o symbolických návštěvách, ale i o výměně zkušeností a vzájemné pomoci v chodu úřadů. V Srbsku jsou to pro ně velmi užitečné informace. Pokud jde o občanskou vybavenost, máme tady hřiště s umělou trávou i antukou, dvě hřiště na malou kopanou, pro nejmenší pak dvě dětská hřiště. Chloubou je zahrada mateřské školy, kde jsme investovali v posledních dvou letech asi tři miliony korun. Je to zahrada snů. Vybudovali jsme nové sociální byty pro sociálně slabé, ve kterých žijí matky samoživitelky s dětmi. Myslíme i na tuto oblast, byť jsme hodně malá vesnice.