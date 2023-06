Zdravotnická záchranná služba zasahovala v pátek 9. června dopoledne u vážného úrazu v Horních Tošanovicích. Muž zde při práci na střeše spadl z výšky osmi metrů.

Před půl jedenáctou přijali krajští operátoři prvotní informaci o pádu osoby ze střechy na Frýdecko-Místecku. Na pomoc byla vyslána zdravotnická posádka ze základny v Nošovicích, která dorazila ke zraněnému během sedmi minut od přijetí výzvy, k misi byl rovněž vyslán vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy.

Třiačtyřicetiletý muž byl po pádu z přibližně osmi metrů v bezvědomí a přímém ohrožení života. „Zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy a mozku, hrudníku a dolní končetiny. Pacientovi zaintuboval dýchací cesty a převedl jej na přístrojem řízené dýchání. Záchranáři zajistili uložení do podtlakové matrace a naložení pánevního pásu. Po dalších nutných opatřeních a podání léků byl muž šetrně transportován do FN Ostrava a tam předán do péče oddělení urgentního příjmu,“ informoval o zásahu Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK.