„Je to dárek těmto jubilantům k pětatřicátinám Hornické desítky,“ uvedl Josef Nejezchleba, šéf pořadatelského týmu z TJ Slezan Frýdek-Místek a zároveň hornický důchodce z Dolu Staříč. Právě chlapi z této šachty a blízkého Dolu Paskov stojí za vznikem této běžecké akce. V osmdesátých letech měla trasa vedoucí mezi doly patnáct kilometrů, po sedmileté pauze a přestěhování do Frýdku-Místku se ve druhé polovině devadesátých let etablovala jen jako desítka – a to na řádně změřené, docela rychlé trati.