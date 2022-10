Odborníci však důrazně upozorňují, že k otravám dochází i v zimě a na jaře, kdy se milovníci hub pustí do konzumace zavařené, mražené a usušené úrody. Nebezpečné mohou být i Vánoce – to se v řadě rodin chystá slavnostní houbové menu.

Modernizace třinecké Sosny: nejdřív parkovací dům, teď „kruháč“

Jak uvedla mluvčí Fakultní nemocnici Ostrava Petra Petlachová, v minulosti například zaznamenali pozdější otravu ze sušených hub, mezi které se dostala muchomůrka. „Bývají to i otravy ze špatně upravených a zamražených hub,“ dodala Petlachová s tím, že zdejší zdravotníci ročně evidují v průměru pět otrav ročně.

V posledních letech naštěstí otrav ubývá. Lidé jsou opatrnější, a pokud si nejsou jistí, co vlastně našli, nechají to buď v lese nebo přinesou do mykologických poraden. „V posledních týdnech byl zájem poměrně velký. Je to dobře. Mohlo by dojít k záměně za smrtelně jedovaté houby. Lidé přicházejí s různými houbami. Jsou to i houby nejedlé, hořké i jedovaté,“ uvedl Vít Balner z ostravské mykologické poradny.

Anketa: Hlavní viník války? USA, věří každý čtvrtý z Moravskoslezského kraje

K zaměně může dojít například u holubinek, z nichž některé si lze splést i s nejjedovatější evropskou houbou – muchomůrkou zelenou. „I mezi samotnými holubinkami je spousta druhů, které se nejí. Jsou palčivé a pokud by člověk přece jen snědl větší množství palčivých holubinek, tak může mít zažívací obtíže. Nejsou to sice přímo jedovaté houby, ale mohou vyvolat zvracení, průjmy a podobně,“ dodal Balner.