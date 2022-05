Evakuovány byly desítky nájemníků. Vchod číslo 76 se během okamžiku stal neobyvatelný. Lidé se později mohli vrátit jen pro nejnutnější věci. Při pohledu na své byty jim bylo jasné, že je budou muset na hodně dlouho opustit. A to se bohužel potvrdilo.

Plot, pásky

Jak se Deník přesvědčil, vchod je stále uzavřený a obehnaný plotem a páskami. „Chodíme kolem toho denně, už to ani nevnímáme,“ řekl mladá maminka s dětmi. Na podrobnosti vzpomínat nechtěla. „Bylo to šílené, ale nechci se už o tom bavit," uvedla.

Exploze bytu v Ostravě-Hrabůvce. Šlo o varnu drog? Prchal odsud muž v trenkách

Rekonstrukce vchodu začala před několika týdny. „Nevím přesně kdy, ale už tu dělají někdy od jara. Mezi druhým a třetím patrem v některých místech chyběly části stropu, tak byl ten výbuch silný. Teď už je tam postavený strop. Ty opravy ale určitě potrvají dlouho,“ řekla další procházející žena.

Pomoc

Přestože je majitelem bytové družstvo, obyvatelům vchodu číslo 76 po události přispěchala na pomoc radnice Ostrava-Jih.

„Všem, kteří požádali o pomoc s bydlením, jsme poskytli obecní byty, a to buď klasické, nebo i byty s pečovatelskou službou, což využili starší lidé. Jejich smlouvy jsou postaveny tak, že tam mohou bydlet, jak dlouho budou chtít,“ uvedla mluvčí radnice Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová. Městský obvod také vyhlásil sbírku pro obyvatele vchodu. Celkem se vybralo téměř 567 tisíc. Ani koruna však nebyla určena těm, kteří explozi zavinili.

Výbuch varny "pika" v Ostravě vyhnal lidi z domu. Vrátí se tam možná tak za rok

„Výtěžek sbírky nebude poskytnut osobám, u kterých by poskytnutí bylo v rozporu s obecními morálními zásadami. Stručně řečeno – finanční podporu rozhodně nedostanou lidé, kteří explozi nelegální výrobou metamfetaminu způsobili,“ upozornil již při vyhlášení sbírky starosta obvodu Martin Bednář.

Začíná soud

Kdy práce na rekonstrukci vchodu číslo 76 skončí, není jasné. Malou satisfakcí pro obyvatele domu může být skutečnost, že v pátek u Krajského soudu v Ostravě začíná hlavní líčení se dvěma muži. Ti měli v bytě delší dobu vařit pervitin.

Viktor Čistič by se divil. Takto se uklízejí místa nejhorších zločinů v kraji!

Jeden z nich si v osudnou chvíli v únoru loňského roku počínal neopatrně a způsobil mohutnou explozi. Za obecné ohrožení mu hrozí až patnáct let, druhý obžalovaný by mohl ve vězení strávit až deset let. Celková škoda přesáhla dvanáct milionů korun. Jednání je zatím nařízeno na jeden den.