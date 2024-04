Plánujete navštívit hrad Hukvaldy? Tak zbystřete. Deník byl u slavnostního otevření tento víkend a zjistil, jaké jsou tu ceny. Kolik stojí parkoviště a nejčastěji objednávané pití a jídlo. A ochutnal za čtenáře také atrakci jménem rolovaná zmrzlina.

Otevření hradu Hukvaldy 27. dubna 2024 | Video: Kaňoková Michaela

V sobotu 27. dubna se otevřely brány hradu Hukvaldy veřejnosti. K vidění byly rytířské souboje, komediální vystoupení žonglérů nebo se tu odehrávaly dobové soutěže pro děti, krmení zvířátek a jízdy na ponících.

Akcí má hrad pro letošní sezonu připravených mnoho. Svými programy je tato kulturní památka věhlasná, a tak není divu, že se na ně sjíždějí lidé z celého kraje. To často působí problémy s parkováním. Objevily se už při zahájení sezony, kdy už kolem poledne nebylo na parkovištích kde zaparkovat. Plný stav hlásilo horní i spodní parkoviště. Cena za celodenní parkování je na jednom parkovišti 100 a na druhém 80 korun.

Souboj big bandů ve Stolárně ve Frýdku-Místku: Slezané vyzvou Vikingy

Vstupné do hradu vyšlo během sobotní akce na 160 korun pro dospělého a na 110 korun pro dítě od 4 do 14 let. Děti do 3 let měly vstup zdarma. Mimo konání akcí je vstup do hradu za 100 pro dospělého a za 60 korun pro dítě do 14 let, přičemž za komentovanou prohlídku s průvodcem si připlatíte 30 a 15 korun. Rodinné vstupné do hradu bez prohlídky vyjde na 260 korun pro dva dospělé a dvě děti.

V areálu hradu stálo několik stánků, které nabízely občerstvení. Krom jídla a pití zaujaly místo i stánkaři s květinami, suvenýry nebo bižutérií.

Plné náměstí v Třinci fandilo ze všech sil a dopomohlo Ocelářům k dalšímu titulu

Nejvíce frčely párky v rohlíku, klobásy a palačinky na sladko s různými posypy a ovocem. Bodovala i rolovaná zmrzlina, kterou vám připraví přímo před očima. Stačí si vybrat suroviny. O tuto atrakci, navzdory vyšší ceně (95 korun), byl na hradě Hukvaldy velký zájem a s kelímky rolované zmrzliny se procházeli malí i velcí. Na to, jak taková zmrzlina vzniká, se můžete podívat ve videu v galerii. A nejenom na to.

Malý přehled cen na hradě:

Radegast 10 – 0,5 l – 45 Kč

Radegast 12– 0,5 l – 55 Kč

Kofola – 0,5 l - 50 Kč

Malinovka – 0,5 l - 50 Kč

Espresso – 50 Kč

Capuccino – 65 Kč

Flat White – 70 Kč

Caffe Latte – 70 Kč

Párek v rohlíku – 40 Kč

Hranolky – 65 Kč

Klobása – 90 Kč

Grilovaný hermelín – 85

Smažený sýr + hranolky – 169 Kč

Palačinka s nutellou, posypem a ovocem dle výběru– 95 Kč

Trdelník – 80 Kč

Rolovaná zmrzlina – 95 Kč