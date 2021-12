„Dospělí by neměli stále sedět u počítače a dívat se pořád na televizi nebo do telefonu. Měli by věnovat více času dětem, hrát si s nimi, učit se a opakovat si znalosti. Také by měli na děti dohlížet, aby nechodily se sluchátkama na uších po městě, a tak se mohly stát oběťmi dopravních nehod. Neměli by kouřit a přehnaně pít alkohol. Opilí lidé by neměli házet sklenice od piva na silnice. A dospělí by také měli často číst knihy,“ myslí si desetiletý Bohoušek z Vrbna pod Pradědem.