Při této příležitosti se hřbitovy již několik dní předem halí do květinové výzdoby a světel svíček, které tam přinášejí příbuzní zesnulých. V rámci této tradice jsou hřbitovy ve správě Frýdku-Místku otevřeny déle, než je obvyklé. V blízkosti hřbitovů od pátku 25. října hlídkují také strážníci, kteří se zaměřují zejména na vykradače aut a hřbitovní zloděje věnců a kytic

„Zvýšenou pozornost budou věnovat lokalitě centrálního hřbitova na Panských Nových Dvorech, ale také okolí hřbitovů ve Skalici, Chlebovicích, Lysůvkách a Lískovci,“ připomenul ředitel městské policie Ivo Kališ.

Provozní doba hřbitovů je prodloužena až do pondělí 4. listopadu. Hřbitovy ve Frýdku a v Lískovci jsou otevřeny až do 20 hodin. Od úterý pak budou oba hřbitovy otevřeny do 18 hodin, ostatní zůstanou otevřeny bez omezení.

„V souvislosti se zvýšeným pohybem na veřejných pohřebištích žádáme občany o dodržování bezpečnosti a zároveň je žádáme, aby v případě zahlédnutí podezřelých osob kontaktovali městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

V minulých dnech byly dokončeny práce jedné z nejrozsáhlejších úprav centrálního hřbitova ve Frýdku. Poté, co již byla opravena velká část chodníků, prošla velkou změnou část pod křížem, kolem kapličky, vsypové loučky a schodiště. Položena byla betonová dlažba v přírodní šedé barvě.

„Chodníky byly propojeny zámkovou dlažbou a ke kapličce byl vybudován „šlapákový“ chodník z pískovcových kamenů. Plochy, které mají rozdílnou výškovou úroveň propojilo nové dvanácti stupňové schodiště z tryskané žuly. V prostoru vsypové loučky bylo instalováno deset stolů pro svíce s horní leštěnou žulovou deskou, přibyly i nádoby na květiny tvořené betonovou vanou a lemované žulovou obrubou. Vsypová loučka je označena prostřednictvím imitace bronzové desky připevněné na žulových solitérech,“ přiblížil změny předseda představenstva TS Jaromír Kohut.

Nově vydlážděné plochy lemují nové litinovodřevěné lavičky a nově vysazené stromy, převážně tisy, ale také okrasné jabloně. Součástí terénních úprav bylo také zasetí trávy, která se v plné míře rozroste na jaře.

V plánu je také rozšíření hřbitova. „Snad už v příštím roce by se mohlo v místech, kde stávaly skleníky začít budovat kolumbárium, zóna pro epitafní desky i hrobová místa. Kapacita hřbitova by tak mohla být navýšena o více jak tři tisíce hrobových míst,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Náklady na úpravu hřbitova činily zhruba 3,73 milionu korun.