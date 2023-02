„Budeme se o to zajímat my i krajský úřad,“ potvrdil Jan Nieslanik, tajemník v Jablunkově, který je pro Hrčavu obcí s rozšířenou působností. On a jeho kolegyně budou při sčítání hlasů i předávání výsledků Českému statistickému úřadu. „A podepíšeme závěrečný zápis z voleb,“ dodal.

Volit nové zastupitelstvo bude Hrčava v místnosti u obecního úřadu od sedmi ráno do deseti hodin večer. Obyvatelé mají na výběr ze dvou nezávislých kandidátek: Pro Hrčavu s lídrem a dosavadním starostou Markem Sikorou (na podzim měla 51,18 procent hlasů) a Hyrčovjaně v čele s živnostníkem Martinem Koperem (ta získala v říjnu 48,82 procent).

Právě Martin Koper, jehož uskupení prohrálo velmi těsně, se po loňských zářijových volbách obrátil na ostravský krajský soud. Ten řekl, že právo volit mají pouze ti, kdo jsou s obcí spjati. Ukázalo se, že nejméně u čtyř lidí to v Hrčavě neplatilo. Černé duše měly účelově zapsané trvalé bydliště v nemovitostech psaných na starostu Marka Sikoru. U některých šlo o polorozpadlý objekt uprostřed lesa. „Jen formální vztah k obci nestačí,“ konstatoval soudce Petr Hluštík a volby zrušil.

Dosluhující starosta Sikora tvrdí, že si pohlídá, aby se lidé, které soud doporučil vymazat se seznamu voličů, u urny neobjevili. „Férovost voleb by si pan starosta opravdu měl zajistit, stejně jako členové komise, kteří jsou za ně zodpovědní,“ reagoval Martin Koper.

„Můžeme ze zákona kontrolovat vybavení volební místnosti a průběh hlasování či sčítání, nesmíme ale zasahovat do činnosti okrskové volební komise v tom smyslu, že by náš úředník určoval, koho komise může, či nemůže nechat hlasovat,“ konstatovala Nikola Birklenová, mluvčí moravskoslezského krajského úřadu. Podle ní je na obecním úřadu v Hrčavě, který vede seznam voličů, jak se postaví k verdiktu soudu.

Místní vnímají náladu ve vesnici jako napjatou, ostatně, jako před každými volbami. „Jsme zvědaví, jak to dopadne,“ říkají.