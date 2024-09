Od čtvrtku se čekají vydatné srážky, které se na našem území udrží až do konce týdne. Z nebe má už v pátek ráno spadnout 20 až 40 litrů vody na metr čtvereční, ve výjimečných případech lokálně i 100 litrů na metr čtvereční! Nejvíce by mělo pršet během soboty. Právě v pátek a sobotu by měla být situace nejhorší.

Výstraha na extrémní srážky platí kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje pro celé území České republiky a kompletně pro Moravskoslezský kraj.

Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že situace extrémních úhrnů srážek je velmi podobná té, která zde byla v letech 1997 a 2002 při velkých povodních. „To není žádné strašení, to je realita. Pravděpodobnost povodní je bohužel veliká. Nejvíce srážek má spadnout v Jeseníkách,“ podotkl ministr Hladík.

„Výstraha platí pro východní část našeho území od čtvrtku, od pátečního odpoledne je pak výstraha rozšířená na téměř celé území ČR. Pravděpodobně půjde o největší povodňovou situaci od roku 2013, kdy naše území rovněž zasáhly extrémní srážky,“ říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.

Co hrozí?

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje, že se mohou výrazně zvednout hladiny řek a vylít z koryt. V ohrožení nejsou jen klasická záplavová území, bleskové povodně se mohou objevit i v místech, kde obvykle nebývají.

Prognostici varují rovněž před silným větrem, který může působit pády stromů. Dorazit by měl v pátek nebo v noci z pátku na sobotu.

Pozor na silnicích

Vydatné deště mohou napáchat pěknou paseku také na dopravních komunikacích. Namátkou zvýšený odtok vody z krajiny a samotné průtoky vody přes komunikace, stejně jako zanesení silnic unášeným materiálem.

„Hrozí snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený bude odvod srážkové vody kanalizací. Je zde jednak riziko podmáčení a následných sesuvů, jednak snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Doporučujeme omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací,“ varují hydrometeorologové.

Jak se připravit?

Od roku 1997 však Česká republika udělala výrazný pokrok v připravenosti, ať jde o vybavení složek IZS, spolupráci jednotlivých obcí s krajem a krizovými štáby či samotných předpovědí počasí.

Vodohospodáři začali v povodí Moravy odpouštět zásobní objemy v nádržích Vranov, Vír, Mostiště, Bystřička, Plumlov a Slušovice. V povodí Odry, které se týká MS kraje, chtějí na základě předpovědních modelů a konzultace s meteorology případně odtoky z nádrží ještě zvýšit.

Ministr vnitra Vít Rakušan doporučuje organizátorům společenských akcí, aby zvážili, zda je jejich konání v pátek a v sobotu bezpečné. „Logicky se to týká hlavně akcí, které jsou někde poblíž vodních toků a podobně. Tam bych výrazně doporučoval, aby skutečně konány nebyly,“ urguje Rakušan.

Varoval také před případnou povodňovou turistikou, která by mohla komplikovat práci složkám Integrovanému záchrannému systému.

Přípravy zahájili také na Frýdeckomístecku, o aktuálním vývoji vás budeme informovat.

Město Frýdlant nad Ostravicí upozorňuje, že každý občan má povinnost zabezpečit svůj majetek proti případnému poškození, neboť hasiči a další složky integrovaného záchranného systému budou prioritně zajišťovat ochranu veřejného majetku a poskytovat pomoc na veřejných místech. V případě nutnosti je k dispozici NON STOP dispečink zaměstnanců TERMO na te. č. 605 366 431.