Hudební hospůdka U Arnošta ve Frýdku-Místku slaví jubileum. Přijďte v pátek

V podniku U Arnošta ve Frýdku-Místku se v pátek 24. května od 18 hodin koná Oslavná akce u příležitosti třiceti let od založení hospůdky u Arnošta Ivošem a Táňou Pokludovými v roce 1994, a patnácti let od jejího znovuzrození Johnem a Károu v roce 2009.

Milovníci jazzu mířili v pátek večer do frýdecké hospůdky U Arnošta. Nebylo divu, koncert zde měla skupina Behind The Door. | Video: DENÍK / Tomáš Machálek