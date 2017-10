Hukvaldská obora připomene svou historii

Oslavu 450 let od založení obory Hukvaldy připravuje ostravsko-opavské biskupství společně se svým odborem Biskupské lesy. Program slavnosti začíná v amfiteátru obory v neděli 8. října v 10 hodin. Příchozí se mohou těšit na průvod myslivců s uloveným daňkem, pasování jeho lovce a Svatohubertskou mši svatou s doprovodem trubačů.

Alej v oboře.Foto: Jaromír Kahánek

Bohoslužbu budou celebrovat biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David. Součástí programu bude odhalení pamětní desky k výročí oboru a vystoupení folklorního souboru Lašánek.Obora Hukvaldy patří k nejstarším oborám v České republice. První zmínky o obornictví na Hukvaldech sahají do roku 1567, kdy olomoucký biskup Vilém Prusinovský dostal od císaře Maxmiliána II. darem daňčí a jelení zvěř a dal pro ni v okolí hradu Hukvaldy ohradit kus lesa.

V letech 1730-1736 nechali správci hukvaldského panství postavit kamennou oborní zeď, aby dali v hladových letech lidem práci. Tehdy také znovu osázeli hradní vrch, který byl ve středověku z obranných důvodů odlesněn, ohradili asi 200 hektarů okolního lesa a přestěhovali sem zvěř. V 18. století byly po celé Evropě zakládány přírodně-krajinářské parky se snahou vytvořit výtvarně působivou krajinu, inspirovanou tvorbou malířů.

Vlastníkem obory bylo Arcibiskupství olomoucké, kterému byl tento majetek po únoru 1948 zestátněn. V druhé polovině minulého století a počátkem nového tisíciletí oboru Hukvaldy obhospodařovaly Severomoravské lesy, lesní závod Frenštát pod Radhoštěm a následně Lesy České republiky s.p., lesní správa Frenštát pod Radhoštěm.

„Dalším historickým mezníkem v dějinách obory Hukvaldy byl 1. říjen 2014, kdy obora přešla v rámci tzv. majetkového narovnání mezi státem a církvemi do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského. Provoz obory nyní zajišťují zaměstnanci Biskupských lesů,“ upřesnil mluvčí biskupství Pavel Siuda. Starobylá obora se nachází kolem zříceniny hradu Hukvaldy a jeho blízkého okolí o rozloze 440 hektarů. Velmi členitý terén s nadmořskou výškou od 320 do 600 metrů vytváří s 280 let starými převážně bukovými porosty protkanými, starými alejemi lip, jírovců, dubů a solitérů různých dřevin jedinečný přírodní útvar v podhůří Beskyd, který byl částečně vyhlášen Evropsky významnou lokalitou.

V červnu roku 1959 byla v oboře instalována bronzová socha lišky Bystroušky. Sochu nechali pořídit lesníci a myslivci ostravského kraje. Současná socha je kopií původní lišky Bystroušky, kterou po jejím zcizení v roce 2015 vytvořil s pomocí moderních 3D technologií sochař Adam Krhánek.