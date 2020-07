Soutěž Regionální potravina už 11. rokem upozorňuje na místní farmáře a producenty. V devíti kategoriích soutěží kvalitní poctivé produkty vyrobené z místních surovin.

Hukvaldská pekárna uspěla v soutěži Regionální potravina. | Foto: archiv MSK

„Produkty místních farmářů a producentů jsou u lidí stále oblíbenější. A to je skvělé, často se jedná o menší firmy nebo dokonce rodinné podniky, které to mají v konkurenci obřích a bohužel často zahraničních společností opravdu těžké. Lidé se učí sledovat, zda utrácejí své peníze třeba za zeleninu dovezenou tisíce kilometrů, nebo zda si nakoupí od svého téměř souseda. Tento trend podporuje místní podnikatele a také šetří životní prostředí. Proč dovážet potraviny odněkud zdaleka, když to dobře umíme i u nás,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který z 97 produktů třem udělil také Cenu hejtmana.