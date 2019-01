Hukvaldy-Dolní Sklenov – Minipivovar v hukvaldské části Dolní Sklenov nabízí pivo již pátým rokem.

Vít Lanča za pípou minipivovaru v hukvaldské části Dolní Sklenov. | Foto: Deník/Tomáš Machálek

V pivovaru stavějí na světlé dvanáctce. „Ta je naším základním kamenem. Čím dál tím známější se ale stává i polotmavá čtrnáctka, v sezoně nabízím i černou jedenáctku,“ prozradil Vít Lanča z minipivovaru v Dolním Sklenově s tím, že se zde vyrábí i netradiční pivo.

„Vaříme i třináctistupňové medové pivo. To však děláme jen výjimečně, jedná se o velikonoční a vánoční svátky, nebo třeba u příležitosti místní pouti,“ prozradil Lanča, podle kterého se toto piva vaří pouze malé množství a za dva dny bývá pryč.

V hukvaldském minipivovaru měli v loňském roce výstav 400 hektolitrů. „V letošním roce toto číslo určitě překročíme, ale v současné době ještě nejsem schopen říct, kolik hektolitrů to bude,“ vysvětlil Lanča. Tento minipivovar vaří pivo většinou jen pro svou potřebu, přesto se někdy piva nedostává. „V letních měsících to občas bývá divoké. Stává se, že musím stopnout prodej beček, které si lidé kupují pro vlastní potřebu například ke grilování, abych měl pivo do výčepu v hospodě,“ objasnil Lanča, který z tohoto důvodu uvažuje o zvětšení sklepních prostor, aby se zde vešlo více tanků a mohl tak navýšit výrobu. S hukvaldským pivem se můžete mimo minipivovar setkat pouze v jediné hospodě v republice. „V Ostravě-Výškovicích stabilně dodávám pivo do jedné restaurace, tam berou čtrnáctku,“ řekl Lanča.

Na vaření piva se zde používají klasické suroviny. „Slad, kvasnice, chmel a voda,“ vypočetl Lanča s tím, že nepoužívá žádné chemické přibarvování, ale barva se pivu dává pomocí karamelu. „Na vaření piva vlastně neexistuje žádný speciální recept, piva se vaří podobně. U vaření je důležité dodržovat teploty a časy. To souvisí i s podmínkami, které danou teplotu zaručí. Pivo se dá vlastně uvařit i doma, ale zajisti v domácích podmínkách teplotu pro kvašení a odležení piva je složité,“ vysvětlil Lanča, u kterého vaří pivo již dva roky mladý sládek vyučený v oboru a Lanča si jej pochvaluje.

S hukvaldským pivem Lanča vyráží i na různé pivní festivaly. „Nejezdíme všude, ale občas někde vyrazíme. Je to dobré i z toho důvodu, že tam člověk při řeči s ostatními získá nové informace a zkušenosti,“ řekl Lanča. Ten také sleduje, jak chutná pivo v okolních malých pivovarech. „Když má čas a příležitost, stavím se například do pivovaru v Kozlovicích nebo Vojkovicích. Podle chuti těchto piv můžu říct, že sládci tomu pivu dávají hodně, což je v něm cítit,“ uzavřel Lanča, který v současné době neuvažuje, že by nabízený sortiment piva ve svém minipivovaru rozšířil.