Vojkovice, Nošovice - Pětatřicetiletý Milan Kohut z Vojkovic kritizuje průběh výběrových řízení, která pořádá nošovická automobilka Hyundai. Když se sám jednoho zúčastnil, musel podle svých slov tříhodinový konkurz s testy podstoupit v naprosto nevyhovujících podmínkách.

V lednu letošního roku otevřela automobilka Hyundai v Ostravě náborové centrum. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Zároveň si myslí, že firma zvýhodňuje jen uchazeče, kteří si řeknou o nižší plat a neprojevují vůbec vlastní názor.

Milan Kohut si nechtěl své špatné zkušenosti nechat jen pro sebe, a proto přišel do redakce, aby ostatní zájemce, kteří by chtěli pro automobilu Hyundai pracovat, na prapodivné podmínky dopředu upozornil.

„Výběrového řízení na místo kontrolora kvality jsem se zúčastnil 8. července dopoledne v Ostravě. O volném místě jsem se dověděl na úřadu práce. Konalo se v malinkaté místnosti o rozměrech tři krát pět metrů poblíž autobusového stanoviště, kde se nás muselo natěsnat čtrnáct lidí. Byli jsme na sobě úplně namačkaní. Už mé první dojmy byly hodně smíšené,“ vzpomínal Milan Kohut, který o práci před časem přišel kvůli snižování stavu ve společnosti Slezan, pro kterou čtrnáct let pracoval jako mistr. Následně jim přímo zaměstnanci automobilky, kteří nábor vedli, oznámili, že podstoupí test technického myšlení a manuální úkol.

„Rozdali nám dosti špatně zkopírovaný papír, na kterém byly v řadách pod sebou a vedle sebe nakresleny malinkaté čtverečky. Ty byly zčásti různě zabarveny. Měli jsme vyškrtat jen některé. Na každý řádek jsme měli čas jen padesát sekund. Dalo se to stihnout zhruba do poloviny řádku. Přesto jsem ještě absolvoval i druhou část, kdy jsme měli přešroubovat šrouby na druhou šablonu v odpovídajícím pořadí,“ postěžoval si Milan Kohut, kterého přímo šokovala i další skutečnost.

„Vůbec je nezajímalo, co, pro koho a na jaké pozici jsem předtím dělal. Nechtěli vědět, jaké mám zkušenosti. U pohovoru se mě jen zeptali, proč pro ně chci pracovat a jaký bych si u nich představoval plat. Na to jsem slušně reagoval, že by mi ho spíše měli oznámit oni. Protože na mě naléhali, nakonec jsem jim oznámil, že alespoň osmnáct tisíc korun hrubého – a o jaké nabízené pozice mám zájem,“ řekl Kohut.

Proto jej ani nepřekvapilo, že mu hned na druhý den dopoledne oznámili, že výběrovým řízením neprošel. „Dali mi vědět, že po vyhodnocení mých testů zjistili, že v současné době nejsem vhodný na požadovanou pozici. Já už bych pro ně ale pracovat nechtěl! Proto jsem rád, že jsem si už práci našel. Od srpna budu pracovat pro větší českou firmu. U nich jsem žádné takové martyrium podstupovat nemusel. Kromě toho mi hned na začátku sdělili, za jakých podmínek pro ně budu dělat. Zajímala je praxe a znalosti, které pro ně byly naopak nejpodstatnější. Tomu říkám férový přístup. Osobní pohovor probíhal v úplně jiném stylu než v Hyundai,“ porovnával Kohut.

Tiskový mluvčí společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk na stížnost reagoval následovně: „Na rozměry místnosti, kde probíhají testy, si zatím ještě nikdo nestěžoval. Je sice relativně malá, ale i to je součástí testu uchazečů o zaměstnání. Co se týče papíru s malými čtverečky, jedná se o test schopnosti práce pod psychickou zátěží. To, že na každý řádek má uchazeč jen padesát vteřin, je v pořádku. Přesně tolik času bude totiž mít v reálném provoze na svěřený pracovní úkol v rámci montážní linky,“ vysvětloval tiskový mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk, který po stížnosti osobně zkontroloval i kvalitu kopie testu Milana Kohuta.

„Vůbec nebyla rozmazaná, nijak se nelišila od formulářů ostatních uchazečů. Pokud se přesto někdo z našich náborových zaměstnanců nešikovně vyjádřil, dodatečně se za takovýto přístup omlouvám. Test práce pod psychickou zátěží, test technického myšlení a test manuální zručnosti musí absolvovat každý uchazeč, teprve při následném osobním pohovoru se probírá jeho pracovní zařazení, pracovní zkušenosti a plat,“ vysvětloval mluvčí nošovické automobilky Petr Vaněk. To, že se uchazeče Kohuta nikdo neptal na vzdělání, je podle něj rovněž v pořádku, neboť veškeré údaje uvedl v dotazníku, který měli členové výběrové komise k dispozici.

„Ověřil jsem si, že u testů uchazeč Milan Kohut uspěl, u osobního pohovoru už ale nikoliv. Proto jsme mu pracovní místo nenabídli. Pro jeho medializaci mohu nabídnout vysvětlení. Zjistili jsme, že současně s ním testy absolvovala i jeho bývalá podřízená ze Slezanu, která sice u testů dopadla hůře než on, ale vše napravila u osobního pohovoru, takže jsme ji nakonec přijali,“ přišel se zajímavou verzí tiskový mluvčí Hyundai Petr Vaněk.

„Se slovy mluvčího automobilky nesouhlasím. O přijetí kolegyně se dozvídám až nyní. O jeho vyjádření k celému výběrovému řízení si myslím své. Proto bych chtěl upozornit ostatní uchazeče, jaká spravedlnost je tu čeká. U osobního pohovoru je vůbec nezajímá praxe, znalosti a vlastní názor,“ zarazilo Kohuta, jenž si myslí, že rozhodující faktor je úplně v něčem jiném.

„Domnívám se, že čím nejnižší jim sdělíte mzdu, tím máte větší šanci na přijetí. Další rozhovor je pro ně dosti nepodstatný. Nerozumím jejich podivným přijímacím metodám ani jejich velkému prosklenému oknu na pánských toaletách s výhledem do ulice, ze které je mohou pozorovat chodci. I to je snad součástí výběrového řízení. U jiných konkurzů jsem se s něčím takovým nesetkal – a to jsem jich už prošel několik,“ zhodnotil Kohut.