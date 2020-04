Roušky a jejich dostupnost jsou stále aktuálním tématem. Ve Frýdlantu nad Ostravicí se rozhodli pro jejich roznos přímo do schránek.

I ve Frýdlantu putují roušky přímo do schránek. | Foto: Archiv města

Distribuce ochranných roušek přímo do schránek byla ve Frýdlantu nad Ostravicí zahájena 4. dubna. Látkové roušky se dostanou do domácností formou vložení do poštovních schránek.