Frýdek-Místek – Turisté i lidé ze zdejšího regionu už nemusejí být odkázáni na jednoduché papírové mapy a tradiční zdroje informací, ale mohou stále častěji využívat i moderních, neustále dostupných a přitom jednoduchých technologií v podobě takzvaných informačních kiosků. Ty v beskydském regionu vyrůstají jako houby po dešti. Vypadají podobně, jako například bankovní automaty na peníze, jen jsou opatřeny větší dotykovou obrazovkou.

Infokiosky vypadají podobně jako bankomaty. | Foto: Deník/Jana Rumianová

Právě v uplynulých dnech bylo do provozu 8 infokiosků v sedmi obcích pod Beskydami, které z dotace kraje pořídil Euroregion Beskydy. Dva infokiosky vznikly ve Frýdku-Místku a po jednom jsou nově umístěny ve Frýdlantu nad Ostravicí, na pomezí Raškovic a Pražma, v Šenově, v Brušperku, v Komorní Lhotce a v Soběšovicích.

Informace jsou uvedeny jak v češtině, tak i v polském, německém a anglickém jazyce. „Každý z těchto nových infokiosků je doplněn kamerou, která snímá zajímavosti v okolí dané obce či místa. Záběry jsou přenášeny přímo do infokiosků a turisté si díky tomu mají možnost prohlédnout i aktuální obraz z okolí místa, kde se právě nacházejí. Dále si tu mohou vyhledat komplexní informace o příslušném místě,“ vysvětlil krajský mluvčí Pavel Olšovský. „Kiosky budou v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu,“ dodal.

„Moravskoslezský kraj podpořil vznik těchto infokiosků dotací ve výši 2 miliony korun, což činí 70 procent celkových nákladů. Cílem této podpory je stále masivněji zprostředkovávat aktuální a komplexní informace turistům a návštěvníkům Beskyd všemi možnými a moderními prostředky a tím podpořit jejich návštěvnost Beskyd, dobrou orientaci v místě a samozřejmě spokojenost návštěvníků,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Jiří Vzientek (ČSSD).

Kromě těchto nových infokiosků se však v brzké době připravuje i spuštění dalších: Na budování celé nové sítě infokiosků se společně podílí hned třináct českých obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a devět slovenských obcí Mikroregionu Horné Kysuce, tedy celkem 22 obcí na pomezí obou republik. V každé z těchto obcí bude umístěn jeden informační kiosek. Na společnou informační síť se chtějí napojit v průběhu letošního podzimu a zimy. „Na české straně by informační kiosky měly být uvedeny do provozu nejpozději do konce letošního roku. Na slovenské straně pak budou napojeny nejpozději do ledna 2011,“ upřesnil starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Mořkovský (ODS). Celý tento projekt bude stát dohromady zhruba 11 milionů korun, z toho na česká strana zaplatí 7 milionů korun a Slováci v přepočtu 4 miliony korun. Deset procent částky uhradí obce a zbytek nákladů pokryjí dotace.

„Každá z těchto obcí bude napojena na síť, v rámci níž bude možné informace neustále vkládat a aktualizovat. Turisté tak budou moci zcela jednoduše, bez nutnosti nějakého složitého vyhledávání, získávat na malém prostoru a v kterékoliv obci regionu spoustu aktuálních informací o možnostech využití volného času,“ vysvětlil smysl informačních kiosků Jiří Mořkovský. Turisté by v kioscích měli objevit informace z nejrůznějších oblastí od aktuálních nebo připravovaných akcí přes možnosti ubytování až po informace typu aktuálních sněhových podmínek, otevírací doby sportovních a kulturních zařízení a podobně.