Přes 50 vystavovatelů, více než 20 přednášek a workshopů mohli zažít návštěvníci během uplynulých dvou dní. Na akci se představily jak střední technické školy, tak univerzity z České republiky, Slovenska a Polska. Školy si pro návštěvníky připravily například gyroskop nebo Boeing letecký simulátor, vodíková autíčka nebo simulátor svařování. Hlavně pánské publikum kroužilo okolo modelu formule postaveného studenty VUT v Brně.

Spolu se vzdělávacími institucemi prezentovaly tuzemské i zahraniční firmy nejnovější technické vychytávky. Na akci, která byla zdarma, se snažily společnosti přiblížit i složité inovace a patenty srozumitelnou formou široké veřejnosti.

Vstříc obnovitelným zdrojům

Součástí byly i edukační workshopy a přednášky. Podtitul Invent Arény 2024 byl Go for green, a tak i přednášky se nesly v duchu obnovitelných zdrojů a budoucnosti průmyslu s ohledem na životní prostředí. Nechyběla tak debata na téma Vodík – zázračná energie pro 21. století nebo Green Deal – příležitost nebo hrozba pro oceláře. Na stageích se mluvilo o vodě pro život a průmysl, o průmyslovém vzdělání či technologické inkubaci start-upů. A protože se akce odehrávala v Třinci, zamyšlením nad budoucnosti Třince a změně myšlení přispěla na pódiu primátorka města Věra Palkovská spolu s Adamem Kurzokem, třineckým podnikatelem v e-commerce.

A Třinec měl své hojné zastoupení i na stáncích mezi vystavujícími společnostmi. Jeden ze stánků, kde se stály fronty, patřil Třineckým železárnám, které si připravily atrakci v podobě brýlí s virtuální realitou. Na to, aby se prošla provozem všech závodů železáren, čekala i mladá žena, která zážitek popsala takto: „Bylo to, jako bych tam skutečně chodila. Prošla jsem si jednotlivé provozy, kde byly i zvětšené detailní fotky. Na taková místa se normální smrtelník jen tak nepodívá, takže jsem byla ráda, že jsem mohla vidět zákulisí lití oceli a jak to vůbec v továrně v ostrém provozu vypadá,“ vyprávěla nadšeně.