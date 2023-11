Investujete skrze internet a neznámé společnosti? Může to někdy být i velmi drahá chyba, v případě muže z Frýdeckomístecka konkrétně čtyřmilionová.

Internetové podvody. Ilustrační foto | Foto: Deník

Frýdeckomístečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se zabývají případem, kdy muž chtěl investovat, ale zbyly mu jen oči pro pláč, neboť se stal obětí podvodu. Neznámý pachatel ho obral o téměř 4 miliony korun.

Pán ve věku kolem 60 let z Frýdku-Místku si na jaře letošního roku našel na internetu webové stránky společnosti, které ho zřejmě zaujaly. Rozhodl se s ní zkusit investovat, přestože v minulosti neměl žádnou zkušenost s obdobným počínáním a ani jakékoliv reference na tuto společnost.

Ostudy Frýdku-Místku, 3. díl. Centrální park obsadili bezdomovci

Ale byl to asi adrenalin, a tak do toho šel. „Na dálku“ se zaregistroval a po obdržení přístupového kódu se přihlásil do svého investičního profilu. Provedl i požadovanou nezbytnou platbu platební kartou jakožto počáteční vklad. Ověřil si připsání částky 10 000 eur na svůj profil.

Opavan naletěl finančním podvodníkům, kvůli kryptoměnám přišel o tři miliony

Policisté zjistili, že následně proběhl i hovor skrze komunikační aplikaci, kdy muž ze společnosti hovořil češtinou s východoevropským přízvukem. Zákazníka měl navádět, jak investovat, kde nakupovat akcie a kde je prodávat. Takto pán činil, rovněž dále vkládal skrze kartu peníze a vždy se přesvědčil, že mu na profilu za vskutku dobré investování eura utěšeně přibývají.

Podzimní výzva 10 000 kroků oslovila 202 chodců z Frýdku-Místku

Ale ne na dlouho. Nastal čas vybrat si peníze se ziskem. Jenže vybrat si 32 000 eur již tak snadné jako vkládání peněz na profil nebylo. „Následovala série instrukcí výše volajícího a postupů, které muž v touze dobrat se svých financí absolvoval. Musel převést finance do mu neznámé offshorové společnosti na Kypru a zůstatek na jeho původním investičním profilu u společnosti byl náhle 0 eur,“ popsala Soňa Štětínská z Policie ČR.

Zdroj: Youtube

Muž si musel zřídit i profil u kryptosměnáren, kam měly být všechny jeho peníze ve finále převedeny a jemu k dispozici. Navíc opět byl v podstatě přinucen skrze ně investovat a vkládat tam další peníze. Desetitisíce eur poslal také na účet úplně cizích mužů. Ke konci „maratónu“ viděl v kryptopeněžence ve finále krásnou částku, v přepočtu téměř 4 miliony korun. Bohužel, virtuální peníze náhle z účtu jaksi virtuálně zmizely…

Další podvodné SMS. A místo výhry přišly ženy z Frýdku-Místku o své úspory

„Poškozený se odhodlal věc oznámit až tento měsíc. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu podvodu. Vyhodnocují dostupné informace a materiály, jsou v kontaktu s bankovními institucemi a zabývají se veškerými okolnostmi jednání neznámého pachatele,“ uvedla Soňa Štětínská s dodatkem, aby byli lidé v podobných případech mimořádně obezřetní, neboť přesně takové situace se v posledních letech množí jako houby po dešti.