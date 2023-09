/FOTO, VIDEO/ Jablunkovským průsmykem se před měsícem prohnala bouře s vichřicí, která za sebou v lesích zanechala plošnou kalamitu nebývalého rozsahu. Lesákům se dosud povedlo odstranit sotva čtvrtinu polomů, někde na likvidaci následků pracovali na tři směny. Zákaz vstupů do postižených lokalit vyhlášený na čtvrt roku tady turisty rozhodně neodrazoval…

„V katastru Mostů u Jablunkova dnes pracuje pět harvestorových uzlů,“ uváděl lesní správce Oldřich Gajdušek. Hovořil o místech, kde nasadili víceúčelové stroje, které v jednom cyklu polámané stromy zpracovávají včetně jejich odvětvení a rozřezání na kusy požadované délky. Za nejhorší označoval situaci na pravé straně Jablunkovského průsmyku směrem k Velkému Polomu. Levá část pod Gírovou Hrčavy obsáhla tak třetinu poškození, přesto je tady stále katastrofa znát. „Někde jedou harvestory skutečně nonstop na tři směny, tedy i přes noc,“ podotkl lesní správce.

„Teraz už je to dobré, je po kalamitě,“ popisoval slovenský cyklista pocházející z okolí. „Abych pravdu řekl, je to popadané dost. Ale z toho kola to není tak znát, teprve, až člověk zastaví a rozhlédne se pořádně okolo,“ reagoval třinecký cyklista vyhýbající se kousek od odbočky k chatě Studeničné vrcholu statného smrku na silnici, z něhož se sypaly šišky.

„Situace už je dobrá, cesty jsou přeřezané, to jsme si dělali sami, abychom se tady měli jak dostat. Turisté se nemají čeho obávat,“ zaznělo nahoře na Studeničném. Právě tam se hned pod označníkem s kótou 712 metrů nad mořem objevila na stromě veřejná vyhláška radnice v Jablunkově o „dočasném vyloučení vstupů do lesa“. O té – podle vlastního tvrzení – většina návštěvníků neměla ponětí.

„V lese se určitě nebojíme, bylo tam pár popadaných stromů, ale myslíme, že to pro nás byl spíše zážitek. Teda, pro naše kluky,“ tvrdila karvinská turistka. Její kamarádka se nechala slyšet, že s tím souhlasí: „Kluci si to užili!“ Obě se třemi dětmi vyrazily pěšky z Mostů u Jablunkova na túru „přes kopec“ do Bukovce.

„Sama bych doprostřed lesa teď teda nešla!“ vzkazovala vedoucí chaty na Gírové. Obavy vyslovila především z větru, který může nalomené a ohnuté kmeny uvolňovat. Na návštěvnosti se ovšem zákaz vstupu do porostů ve správě Lesů ČR příliš neprojevoval. „Lidi hodně volají a ptají se, co a jak. Když byl krásný víkend, měli jsme plno. A dneska servírujeme dvaceti hostům svatební menu,“ upřesnila provozovatelka chaty. V jejím okolí bylo slyšet praskání stromů a samozřejmě hluk mechanizace zpracovávající následky kalamity.

„Zákaz? Na ten lidi obecně kašlou!“ postěžoval si lesní správce z Jablunkova. Opatření zapovídající vstup do postižených oblasti vydala státní správa, ta by podle něj taky měla na jeho dodržování dohlížet. V praxe nicméně lesáci turisty potkávali a stále potkávají – a na upozornění, že tam nemají do listopadu co pohledávat, tito lidé reagují, že o žádném zákazu neví.