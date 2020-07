Nejprve si děti za doprovodu policistek prošly celé hřiště, seznámily se s jednotlivými dopravními značkami a nacvičily si případné dopravní situace nanečisto. Po nezbytné kontrole, zda mají dobře nasazenou přilbu, mohly trénovat na dopravním hřišti i na svých kolech.

„Tato akce se uskutečnila poprvé o letošních prázdninách, ale další akce ještě chystáme, dnes ráno tu bylo 19 dětí a další stále přicházejí,“ uvedla Lucie Slováčková, městská policistka.

Pro děti byly připraveny i soutěže o ceny a malé občerstvení. Nezbytným vybavením na akci bylo vlastní kolo nebo koloběžka včetně bezpečnostní přilby. Maminky s dětmi si akci pochvalovaly. „Učili jsme se se synem poznávat dopravní značky. Teď už Ondra pozná stopku nebo zákaz odbočení doprava,“ říká Lucie Cionová.

To, že akce je pod záštitou městské policie, rodiče oceňují. „Snažím se své dceři vysvětlovat, co jednotlivé značky znamenají, ale je lepší, když jí to stejné řekne i policista. Aspoň vidí, že si maminka a tatínek nevymýšlejí, a lépe si to pak pamatuje,“ myslí si Pavlína Holubová. Mnoho dětí chodí na dopravní hřiště s městskou policií už pravidelně.

„Na dopravním hřišti jsme už byli loni, to se Nikolka zrovna naučila jezdit na kole. Moc se jí tu líbí, takže sem určitě půjdeme za dva týdny znovu,“ říká maminka šestileté Nikolky Lada Kachlová.

Další akce s účastí policie na dopravním hřišti je naplánována na 4. srpna od 8 do 12 hodin.