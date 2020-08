Restaurační zařízení musela být kvůli vládním opatřením zavřené, ale prodej přes výdejní okýnko byl možný. Proto si některé podniky udělaly provizorní okýnko a pokoušely se pokračovat v provozu alespoň tímto způsobem. Deník se vydal zjistit, jak se to dařilo místním kavárnám a cukrárnám a jak jsou na tom dnes.

Všichni majitelé pěti vybraných místeckých podniků zvažovali prodej přes výdejní okýnko, ale uskutečnili jej pouze tři z nich. „Máme výdejní okýnko, takže jsme mohli prodávat, ale šlo spíše o psychickou pomoc než finanční,“ vysvětluje Irena Marková, majitelka Cukrárny Marek, která se nachází přímo na náměstí Svobody. Stejného názoru je i provozovatel Cafe Inn Milan Bojda. „Šlo spíše o to, abychom lidem zůstali na očích. Vydělali jsme si na náklady, ale celkové tržby byly asi třicetiprocentní,“ uvádí.

Někteří se právě z finančních důvodů do prodeje nepouštěli. „Náklady na provoz by byly dost velké, nevyplatilo by se otevřít. Na náměstí v tu dobu ani nechodilo moc lidí,“ říká Darina Costa, majitelka kavárny Sladká Siesta u podchodu. Na tom, že lidé zůstávali spíše doma, se shodli i provozovatelé Cafe Evropa a stánku s opočenskou zmrzlinou. „Zkoušeli jsme otevřít okýnko, ale nefungovalo to. Na náměstí nikdo nebyl. Takže jsme měli celou dobu zavřeno. Teď už se nám klienti vrátili, ale není to, co to bylo. Ještě mají asi strach,“ myslí si majitel Cafe Evropa Vladimír Minár.

Dnes už se klientela téměř všem vrátila. Ale někteří se stále potýkají s nedostatkem zákazníků. „Chodí k nám asi poloviční počet zákazníků než vloni ve stejnou dobu. I proto jsme se rozhodli mít o víkendech zavřeno. Je to úplná katastrofa,“ míní Žaneta Nešetřilová, majitelka stánku s opočenskou zmrzlinou.

Nicméně se všechny podniky snaží znovu přilákat zákazníky. Cukrárna Marek sází na domácí zmrzlinu a klasické zákusky, Sladká Siesta přidala do nápojového lístku nové kávové nápoje a levandulové limonády a Cafe Inn změnilo pražírnu kávy.

Tereza Liczmanová