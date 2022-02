Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Vělopolí? Vělopolí leží v Podbeskydí ve zvlněné pahorkatině mezi obcemi Horní Žukov na severu, Třanovicemi na západě, Stříteží na jihu a Ropicí na východě. Obcí protéká potok Vělopolka, přítok říčky Ropičanka. Do značné míry izolovaná poloha obce byla jednou z příčin, že si dodnes zachovala svůj původní podhorský zemědělský charakter a drobná hospodářství jsou stále nedílnou součástí života dvou stovek místních obyvatel i zdejšího koloritu. Typickou ukázkou takové místní zemědělské usedlosti je chalupa číslo 7 s přilehlou stodolou a studnou z přelomu 19. a 20. století. Za pozornost určitě stojí 160 let stará památkově chráněná lípa.

Starostka Vělopolí Vladislava Latochová. Je Vělopolí něčím výjimečné či originální v porovnání s jeho okolím?

Už název říká, že je tady hodně polí, byť některé padly pod výstavbu rodinných domků. Máme 299 hektarů. Když jsem začínala, poslední číslo popisné bylo 69, teď jich je 115, takže evidujeme nějaký nárůst. I když je v obci několik menších uliček, ve kterých je jeden rodinný dům vedle druhého, pořád je pro Vělopolí charakteristická slezská zástavba.

A jak se ve Vělopolí žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Kdysi byl problém s dojížděním, ale teď už každá domácnost má osobní auto, takže se kdekoliv dostane bez problémů. Dříve byli hlavně muži zaměstnaní v Třineckých železárnách, takže vždycky přijel plný autobus, ze kterého všichni vystoupili na dvou zastávkách v obci. Nyní je ale situace jiná. Každý pracuje jinde, mnozí dělají sami na sebe. Autobusy tak jezdí prakticky prázdné. Vždycky tu lidé vyhledávali stavební pozemky, protože je tady blízko do Českého Těšína (7 km), Třince (12 km) i Frýdku-Místku (20 km). Na bydlení je to tady dobré a na dojíždění taky. Děti mohou jezdit do školy do Stříteže, v Hnojníku je i polská škola, v Českém Těšíně jsou střední školy. V tomto ohledu je všechno dobré. A pokud jde o sportovní vyžití, tak v Českém Těšíně je i ledová plocha, bazén. Nikdy jsme se tak nesnažili postavit sportovní areál, který by byl málo využívaný, a přitom jeho provoz by nebyl nejlevnější.

Když byste měla někoho pozvat do Vělopolí, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Velice aktivní je místní jezdecký klub. Každý pátek odpoledne, v sobotu a v neděli dopoledne přijde patnáct dětí a vozí se na koních. To je tady hodně v oblibě. Především u děvčat. Jezdit mohou děti už od tří let. Některé koně jsou naše a některé jsou ustájené od lidí, kteří na nich jezdí. Toto je v povědomí lidí široko daleko. I díky tomu, že se tady každý rok koná Vělopolská podkůvka, což je nádherná sportovní akce, která už neodmyslitelně patří k naší obci. Vynechali jsme jen jeden ročník, a sice kvůli covidu. Kromě jezdeckého klubu jsou hodně akční také zahrádkáři, kteří pořádají zájezdy, výstavy a další společenské akce.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás ve Vělopolí?

Nedá se říct, že by nás epidemie koronaviru nějak zvlášť poznamenala. Pár lidí zemřelo, ale nákaza se tady nijak zvlášť nerozšířila. Museli jsme se s touto situací vypořádat tak, jako všichni ostatní.

Jaké jsou plány Vělopolí dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Obec Vělopolí má zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku. Rozdělili jsme ji na tři části. V první části se jedná o úsek u autobusové zastávky Janík v horní části obce, další etapa počítá s úsekem od obecního úřadu k bývalé prodejně Vělopolanka. Prostřední část je odložena. Krajská silnice je úzká. Uvidíme, jak se s tím popereme. Bojujeme s tím dost dlouho. Chceme i jinou čekárnu pro lidi, ta stávající je nevkusná.