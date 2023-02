„U Ostravaka jsme řešili surovinu, která bude přírodní a černá. Volba padla na kokosové uhlí. To se přidalo v procesu kvašení do základu z révy z hroznů muškátu. I po filtraci zůstalo víno krásně tmavé, jen to zabralo více času,“ prozradil Petr Čerňanský, zakladatel vinotéky Rybízák. Název pro netradiční speciál jej napadl ve spojitosti s uhlím a horníky. A horník se také objevil na etiketě tohoto nápoje - ve fáračkách s kylofem a helmou. „Ze dvou tisíc lahví Ostravaka nám zbyly na provozovně pouze dvě,“ konstatoval Petr Čerňanský.