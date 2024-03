„Jak to zhodnotit? V podstatě je politický život takový… Já ale ty skutečné důvody ukončení koalice ze strany Našeho Města neznám a mohu o nich jen spekulovat. Za dosavadního průběhu trvání koalice se objevovaly sice nějaké neshody, ale ty se debatou vždy vyřešily. Naše Město tedy dalo přednost jiným partnerům, já to mohu vzít jen na vědomí. Ujišťuji, že v opozici budeme stejní – jde nám o agendu striktně v mezích zákona, a to, co je účelné, efektivní a hospodárné pro město. Bez nějakého nadbíhání lobbistům nebo známým."

Přátelé FM, Pavel Machala:

„V prvé řadě jsme překvapeni z toho, co se dnes stalo na zastupitelstvu ve Frýdku-Místku. A daleko více jsme překvapeni ze spojení Našeho Města a SPOLU s SPD! Obáváme se dalšího vývoje ve městě, protože má nová koalice jen osmnáct členů, čili menšinu. Uvidíme, jak to bude ve vedení města dále fungovat, jakým způsobem budou s menšinovou koalicí třeba přijímána usnesení – aby to pak neohrozilo chod města."

Konec levných nákupů? Polsko od dubna zvýší DPH u základních potravin

SPOLU, Marcel Sikora:

„Já jsem to sdělil i na zastupitelstvu: Od opoziční strany se určitě očekává i bude očekávat, že usiluje o vstup do koalice. Aby mohla, tak jako my teď, naplňovat program, za který jsme byli zvoleni. Ta nabídka od Našeho Města nám samozřejmě teď umožňuje zastávat funkce jednoho radního a dvou náměstků primátora. Za svůj resort – což je konkrétně sociální oblast – chci pokračovat s projekty, které jsem rozjížděl v období let 2018 až 2021, kdy jsem tuto agendu ve Frýdku-Místku řídil. Zmínit mohu zřízení Alzheimer centra, Centra denních služeb Domovinka či Krizového bydlení Bethel."