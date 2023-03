Sice to nebylo takové, jako v době komunistické éry časně ráno u ostravského pivovaru, zoologické zahrady nebo haldy, a nehrozil ani policejní zátah, přesto se spousta pamětníků vydala třetí neděli v březnu pro gramodesky, stejně jako kdysi. Burza vinylových pokladů se konala v Národním domě ve Frýdku-Místku.

Burza vinylových desek ve Frýdku-Místku | Video: Pryček Vladimír

„I já sbírám elpíčka, a s kamarádem Petrem Klimkem nás napadlo, že bychom mohli takovou burzu mít u nás ve městě. Po klasických LP deskách je sháňka a třeba v USA se teď prodává nejvíce vinylů od osmdesátých let,“ popsal Marek Chmelař za pořadatele z městské organizace Kultura F≈M.

Poprvé se tady milovníci klasického zvuku z gramofonu sešli vloni v červnu, pak v srpnu, následoval prosincový termín (před vánočními svátky). „Chodit by mohlo pochopitelně více lidí, ale burza vám i tak zaplatí, prodejcům se vyplatí dorazit a kupující jsou spokojeni,“ řekl Chmelař k té čtvrté v pořadí.

Oceláři zabrali až ve třetí třetině, ale obrat v Praze do konce už nedotáhli

Největší zájem byl o rockové styly včetně metalu, dále o jazz, ale i klasickou hudbu. „Sehnal jsem tady už Nirvanu, Blondie, Placebo, Queen of the Stone Age, Marylin Mansona, Alice in Chains…“ líčil Chmelař. Jako dobrá koupě se ukázalo druhé LP od skupiny Stone Temple Pilots. To je dostupné asi za tři a půl tisíce korun, ve Frýdku-Místku se za něj dalo sedmnáct stovek. Chmelařův kamarád naopak sehnal docela vzácného Jimmiho Hendrixe ve variantě zakázané na japonském trhu kvůli nahotě na obalu.

Pohřešovaný muž z Frýdku-Místku se po měsíci našel. Bohužel mrtvý

„V rámci žánrů je burza opravdu bohatá. Na své si přijde kdokoliv, a prodejci jsou stará ‚skvadra‘, která má obrovský přehled,“ nechal se slyšet Marek Chmelař. S tím, že nebyl problém, aby si člověk mimo tento okruh znalců na burzu donesl pár svých desek a zkusil si je prodat či vyměnit na vlastní triko.

„Návštěvníci? Chodívají tu všichni – od starých veteránů z černých burz za socialismu až po mladé lidi. Často taky páry,“ poznamenal spolupořadatel z Kultury F≈M. Zdejší burzy doplnily i živé hudební produkce. Na té čtvrté březnové se představil i místní písničkář Petr Górný se svým repertoárem.