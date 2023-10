Technické služby instalují do ulic výzdobu, sbory, školáci i farníci cvičí svá vystoupení, studenti vyrábějí pokladničku pro tradiční charitativní sbírku… I tak vypadají přípravy na advent ve Frýdku-Místku. A co nabídne předvánoční čas jinde v okrese? Tady je stručný přehled.

Vánoční jarmark v Paskově. | Video: Deník/Martin Šrubař

To hlavní se letos ve Frýdku-Místku odehraje od pátku 3. prosince opět na náměstí Svobody, jak vzkazují z magistrátu. „My začínáme již poslední listopadový týden – ve středu 29. - na našem adventním jarmarku pořádaném školou,“ popisuje Miriam Doležalová z Pěveckého souboru Podsováček působícího na ZŠ Petra Bezruče.

Děti připravují pásmo koled i tradičních vánočních skladeb, s nímž se představí i na náměstí Svobody (7. prosince) u stromečku, poté potěší seniory v jejich domově v Místku a dále 18. vystoupí prosince se zpěvačkou Dashou v evangelickém kostele. „To hlavní se odbude v Rytířském sále zámku ve Frýdku ve středu 20. prosince, kde Podsováček účinkuje v dramaticko – hudebním pořadu Přišlo jsi k nám, Jezulátko ve třech časech v 9, v 11 a v 16 hodin,“ dodává Doležalová.

Adventní městečko, které je i ve Frýdku-Místku velice oblíbenou a vyhledávanou předvánoční atrakcí, otevře své pomyslné brány už první prosincovou neděli. „A tento den také slavnostně rozsvítíme náš vánoční strom a výzdobu v ulicích,“ říká mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová. Na náměstí svobody se představí nejprve v 16 hodin soubor lidových písní a tanců Ostravica a v 16:45 dojde k samotnému rozsvícení.

Ještě před touto velkou slávou bude v kostele sv. Jana a Pavla v neděli 3. prosince od 15 hodin adventní koncert Vox Organum, na němž se představí novojičínský pěvecký sbor Ondrášek

V dalších dnech bude program v místeckém centru samozřejmě pokračovat – lidé se mohou těšit na tradiční jarmarky, Ježíškovu poštu, Kovářskou školku, ohrádku se zvířátky, adventní dílničky s SVČ Klíč, anděly, kolotoč, celou řadu účinkujících na pódiu … Do akce Česko zpívá koledy se ve středu 13. prosince od 18 hodin na náměstí Svobody zapojí také Frýdek-Místek.

„… a ještě to nekončí! Tak se jmenuje povánoční série zábavy ve dnech 27. až 29. prosince, slibuje jak odpolední hudební koncerty, tak i něco teplého na zahřátí,“ upozorňuje mluvčí města.

Jeho představitelům už na SOŠ Lískovecká předvedli kasičku pro dobročinnou sbírku u vánočního stromu na náměstí Svobody. „V minulosti se se několikrát stalo, že tato pokladnička se stala cílem zlodějů, kteří ji i poškodili. Přemýšleli jsme, jak ji lépe zabezpečit a také jak do procesu zapojit školáky. Loni se podíleli na výzdobě vánočních stromečků před magistrátem. Mělo to velký ohlas, proto jsme znovu oslovili školy, a podle jejich návrhu máme pokladničku novou,“ vzkazuje frýdeckomístecký primátor Petr Korč. Autorkou kasičky je dvanáctiletá Monika Bezecká se základní umělecké školy, veřejnost ale nebude ochuzena ani o ostatní návrhy, neboť je radnice nechá v prosinci veřejně vystavit.

Adventní městečko ve Frýdku-Místku

Kdy: od neděle 3. až do soboty 23. prosince (povánočního program pokračuje pak od středy 27. do pátku 29. prosince)

Kde: náměstí Svobody v Místku

Rozsvícení vánočního stromu: neděle 3. prosince v 16:45

Česko zpívá koledy: středa 13. prosince v 18 hodin (akce začíná zhruba o půl hodiny dříve)

Nejen okresní město, svůj adventní program mají samozřejmě i na řadě dalších míst v regionu. Tak třeba Frýdlant nad Ostravicí. Město pod Lysou horou si letos pospíší a své adventní trhy „rozjede“ už od pátku 1. prosince, jak vzkazují z radnice.

„Ve dvě odpoledne je zahájení, ve tři vystoupí děti ze školky, školy a zájmových kroužků a v pět hodin rozsvítíme frýdlantský vánoční strom,“ zve Kateřina Kaiserová ze zdejšího kulturního centra s tím, že program bude asi od půl sedmé večer pokračovat vystoupením mj. zpěváka Martina Chodúra s kapelou.

Frýdlant nad Ostravicí se opět přidá k akci Česko zpívá kolegy, na náměstí to proběhne ve středu 13. prosince, oficiální začátek je od šesté hodiny večerní, ale zpěvníky se budou rozdávat už dříve. Na pódiu veřejnost doprovodí skupina HTK Band.

Co chystá Paskov? V předvánočním čase to bude žít i v Paskově, kde také na pátek 1. prosince nachystali na 17 hodin rozsvícení vánočního stromu. A při jednom to spojí ještě s Mikulášskou nadílkou pro děti!

„Ke společnému zpívání koled se nepřidáme, jelikož v ten den má naše základní umělecká škola vlastní adventní koncert,“ vysvětluje Jolana Filipová za městský úřad.

Paskovští i přespolní se mohou každopádně v sobotu 16. prosince těšit na Českou mši Vánoční od Jana Jakuba Ryby, kterou uvedou od 14. hodiny v kostele sv. Vavřince. Ve čtvrtek 21. prosince bude od 18. hodiny Vánoční koncert v zámeckém atriu.

„Další akce? Mikulášskou obchůzku městem připravuje na úterý 5. prosince spolek Po súsedsku. Vánoční koncert na středu 13. ZUŠ v kině Panorama. Pásmo s názvem Došli zme k vam na koledu se uskuteční opět v podání spolku Po súsedsku v pátek 15. V sobotu 16. prosince se koná Pionýrský jarmark,“ dodává Filipová.

Třinecký program je bohatý

Cítíte to ve vzduchu? Zima a Vánoce se pomalu blíží, to vzkazují z magistrátu v Třinci. Kde se letošní adventní podvečery budou konat od neděle 3. prosince v tento večer primátorka Věra Palkovská se zástupci církví nechají rozzářit zdejší vánoční strom na náměstí Svobody a postupně se k němu přidá další výzdoba v celém městě.

„Příjemná setkávání u dobré muziky i punče budou pokračovat až do pátku 22. prosince, a to téměř denně s kulturním programem v 16 a v 18 hodin. Třinecké adventní podvečery budou mít ale jinou podobu, než tradiční vánoční trh nebo jarmark. Ten se u nás bude konat po celý den v neděli 17. prosince, kdy si budete moci naplno užívat atmosféry s kulturním programem a prodejem speciálního vánočního sortimentu jak na náměstí Svobody tak uvnitř kulturního domu,“ líčí Stanislav Cieslar z magistrátu.

Třinec chystá na pondělí 3. prosince i Vánoční pásmo o narození Ježíška s nejznámějšími koledami (od 15 hodin v divadelním sále kulturního domu) v podání divadla SemTamFór. Pěvecké sdružení Martinů zve na tradiční Vánoční koncert na středu 13. prosince od 18 hodin do divadelního foyer v KD Trisia, na němž zazní pestrá přehlídka skladeb tohoto souboru, a kde vystoupí i polští hosté z Gdówa říkající si Tutte le Corde. Vánoční farmářské trhy v Třinci jsou v pátek 15. prosince od 8 do 16 hodin na centrálním náměstí.

Gorolové v Jablunkově avizují start vánočních trhů s rozsvícením vánočního stromu na sobotu 2. prosince.

„Akce je od 14 do přibližně 20 hodin hodin, kdy v programu máme vystoupení děti ze školy, bohatý kulturní program, stánkový prodej. Přijdou nás pozdravit Mikuláš i Dlouhonozí Andělé na chůdách …“ prozrazuje Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací (JACKi).

Advent v Ostravici započne v sobotu 2. prosince v režii zdejšího Klubu rodičů i místní ZŠ a MŠ. Vánoční jarmark ve škole slibuje prodej originálních výrobků od dětí, občerstvení z kuchyňky, kulturní program.

„Vánoční strom rozsvítíme ve čtyři hodiny odpoledne první adventní sobotu,“ dodává Pavlína Stankayová, starostka obce.