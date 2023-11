„Máme naději, že by mohla být do léta příštího roku, smlouva na dokončení stavby je nicméně uzavřena až na říjen příštího roku,“ uvádí Česlav Jadamus s tím, že Horská služba má aktuálně v pronájmu dva pokoje ve vedlejší turistické chatě. V novém zázemí jim zařídí i ošetřovnu s vlastním vjezdem, což bude vhodné pro poskytování primárních ošetření.

„Letošní rok je specifický v tom, že máme listopad a pořád je to počasí vcelku dobré,“ popisuje Česlav Jadamus z Horské služby. Té situace nahrává, jelikož její budoucí chata má hotovou hrubou stavbu, usazeny dveře i většinu oken a v nejbližších dnech by se měla dělat střecha. Tak, aby se přes zimu mohlo v řemeslnických pracích pokračovat ve vnitřku objektu.

„Poslední dobou jsme tady hlavně pro úrazy padáčkářů,“ přibližuje člen Horské služby z Javorového vrchu. Kromě nehod paraglidistů zmiňuje z letošního léta též újmy na zdraví turistů i houbařů – bylo jich prý celkem dost.

Lidé zůstali uvězněni na lanovce v Beskydech. Dráty vedení zasáhl paraglidista

Ačkoliv v polovině druhého listopadového týdne panuje nahoře na Javorovém krásný podzim, zima zde o sobě dává vědět zejména v podobě silného větru. Před ním lidé nacházejí útočiště v chatě patřící městu a spravované soukromým nájemcem. Svařené víno za 49 korun, stejně drahá horká medovina, grog za 55 korun i ve speciální akci horká brusinka s vodkou za 94 korun nebo její nealko verze za 49 korun jsou velice preferovanými nápoji na zahřátí …

Turistická chata, třaskavé téma na magistrátu

Právě chata na Javorovém je v Třinci – respektive na magistrátu – takřka třaskavým tématem. „Na posledním zastupitelstvu o něm opět trvala bouřlivá diskuze více než dvě hodiny,“ sděluje mluvčí města Stanislav Cieslar. Už od zimy podle něho zasedá pracovní skupina se zastoupením všech politických klubů, která má vyřešit, jak v budoucnu s areálem nahoře naložit – tak, aby se nerozhodlo z pozice koalice versus opozice.

Selfie-point nad Třincem je v kurzu. Výhled na Javorový si lidé pochvalují

Stav městských objektů na Javorovém ostatně zastupitelé znají z terénu, ze schůzky, jež tam byla. „Některé budovy mají poměrně honosný název, jako třeba Lyžařská chata … přičemž stav tomuto naprosto neodpovídá,“ podotýká primátorka Věra Palkovská. Její náměstek Ivo Kaleta prezentuje názory od jednotlivých politických uskupení: „Všemi se táhnou tři nitě. Co se týče vlastnictví, pouze sdružení Společně pro Třinec navrhlo, ať se chata na Javorovém prodá. Ostatní se shodují, že by se majetek měl ponechat městu. Rozpor mezi členy pracovní skupiny se ale týkal toho, kdo by měl chatu nadále provozovat, zatímco Osobnosti pro Třinec i KDU-ČSL chtějí, aby to byl i nadále současný nájemce, Nezávislí preferují výpověď nájemci. ČSSD a ANO pouze uvedli, že chtějí nájemce a zároveň revizi nájemní smlouvy. Co bude dále…“

Přednesený návrh o ukončení smlouvy stávajícímu provozovateli turistické chaty na Javorovém vrchu do 30. listopadu každopádně zastupitelé odmítají.