Jazz ve městě nabídne hudební slavnost zabalenou do všech barev jazzu. Po oba dny je vstup zdarma. Těšit se lze na domácí i zahraničí umělce.

Z Polska dorazí zpěvačka a klavíristka Anna Maria Jopek. Té skládají poklony světové hvězdy jako Bobby McFerrin, Branford Marsalis i hudební vizionář Peter Gabriel. Ačkoliv je Anna Maria považována za jazzovou hvězdu a za jednu z nejoriginálnějších polských zpěvaček současnosti, protože prý dokáže tančit se zvuky a melodiemi, obdivuje hudbu bez ohledu na žánry a kultury, takže zpěvaččin záběr je velmi široký: pop, klasika, blues, brazilská bossa nova nebo portugalské fado. Její nadýchaně melodické skladby, k nimž si píše vlastní texty, mají ale nejblíže k polské lidové hudbě, proto převážně zpívá v rodné řeči. Několikanásobná držitelka nejvyšší polské hudební ceny Fryderyck a magazínem Jazz Forum vyhlášená zpěvačkou roku 2005.

Na festivalovém koncertě zahraje Anna Maria Jopek s kvintetem složeným z velikánů polského jazzu. „Na jedné straně je tu skupina umělců, kteří vytvářejí to, co cítí, a pak to prezentují publiku. Na druhé straně jsou umělci, kteří jdou na pódium, aby publiku zahráli to, co chce slyšet. My patříme do té první skupiny,“ říká leader kapely, trumpetista Piotr Wojtasik.

Mezi další největší lákadla letošního ročníku patří určitě kapela Point of Few, která je autorským projektem frýdeckomísteckého rodáka, kytaristy a skladatele Radima Přidala, jehož hudba je směsí moderního jazzu, populární i elektronické hudby.