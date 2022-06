Frýdek-Místek právě s příchodem léta zmínil záměr vytvořit plán s konkrétními kroky, která v budoucnu pomohou jeho obyvatelům či návštěvníkům lépe čelit vlnám veder, sucha a přívalových dešťů. „Naše adaptační strategie si klade za cíl upravit město v souladu s měnícím se klimatem i jeho dopady na život,“ vysvětlila mluvčí.

Z Frýdecko-Místecka na kole do Ostravy a zpět. Umožní to nové cyklostezky

Radnice umožnila lidem na webu https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/frydek-mistek/pocitova-mapa, aby se až do konce srpna podělili o své dojmy z vedra. Na pocitové mapě dostali možnost označovat místa, kde se i v horku cítí příjemně, a upozorňovat na problémové lokality včetně vlastních návrhů k zlepšování klimatu.

„Snad nejhorší je to tu na náměstích, na otevřených plochách bez zeleně, velkých parkovištích u supermarketů,“ komentovali místní, kde jim je nejtepleji. Zaplněné byly lavičky pod stromy na náměstí ve Frýdku i Místku, kde se dalo sednout do stínu. Právě zeleň, jak z magistrátu uvedli, má v adaptační strategii hrát podstatnou roli.

Podívejte, opravené kaskády jsou atrakcí Beskyd a chrání lidi před velkou vodou

„Pracujeme na plánu, který do ulic přinese více zeleně a promění veřejný prostor, aby v něm bylo méně zpevněných povrchů a více stínu. Lepší zastínění i nakládání s energiemi by měly mít budovy, zkvalitnit se musí hospodaření s dešťovou vodou,“ popsal Leonard Varga, náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství.

Kromě osvěžujících „rosítek“ se v souvislosti se suchem a horkem objevila ve Frýdku-Místku další novinka: Část původně okrasných a parkových trávníků o rozloze více než tří tisíc metrů čtverečních byla převedena do „lučního“ režimu s frekvencí kosení dvakrát do roka. To, aby se méně odpařovala voda a vylepšilo se mikroklima.