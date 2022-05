„Děkujeme všem, kteří svým podpisem projevili snahu situaci změnit. Každý podpis je pro nás velký závazek. Pokračujeme dále a budeme dělat vše pro to, aby děti měly znovu odpovídající péči přímo v našem městě,“ říká frýdeckomístecký primátor Petr Korč. Mezi podepsanými jsou podle něj také rodiče, kteří si od 1. dubna 2022 prožili v souvislosti s novými pravidly na dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku nepříjemnou zkušenost.

„Pediatrička mi na rovinu řekla, že chodit do té nemocnice nemá smysl, že u rotavirové infekce jde o akutní případ a podle informací, které uveřejnili, by nás nevzali. Pediatrička obvolala všechny nejbližší nemocnice v okolí. Nebylo místo. Jedině v Novém Jičíně se jí podařilo se za nás přimluvit, vzali nás,“ popsala Petra z Palkovic.

Rodičů, kteří si prožili chvíle plné stresu a strachu o děti, je daleko více. To, že nejde o pár jedinců, potvrzují slova mluvčí Městské nemocnice v Ostravě Andrey Vojkovské. "V dubnu jsme hospitalizovali čtyřiadvacet dětí s frýdecko-místeckou adresou, dětská pohotovostní služba ošetřila 258 dětí z tohoto okresu," informovala Vojkovská. Od 14. března, kdy byla poprvé zveřejněna zpráva nemocnice o „zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmu pacientů“, která následovala po hromadném odchodu sedmi, tedy většiny lékařů, a která vyvolala velké rozhořčení občanů, změnila nemocnice rétoriku směrem k veřejnosti. A to výrazně ku prospěchu rodičů a dětí.

Ředitel nemocnice se vyjádří až v úterý

„Město má za to, že k odklonu od tónu původních tvrzení nemocnice výraznou měrou přispěly kroky radnice, včetně nabídky bydlení pro začínající lékaře. Vyhráno ale rozhodně není, jelikož dětské oddělení ve frýdecké nemocnici stále není plně funkční, a další příběhy rodičů vzbuzují nejistotu. Město proto po celé řadě jednání, včetně debaty s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, požádalo nemocnici o zodpovězení zásadních otázek,“ tvrdí primátor Korč.

„Vzhledem k tomu, že nemocnice i přes několik urgencí nesdělila, kolik má na oddělení nasmlouvaných úvazků, muselo město požádat o odpovědi oficiální cestou, a to na základě zákona o poskytování informací. V dané situaci by měla nemocnice poskytovat informace obratem, měla by občanům jasně sdělit zejména, jak je chod dětského oddělení po personální stránce zajištěn,“ podotýká náměstek primátora pro zdravotnictví Igor Juriček.

Ministerstvo zdravotnictví jen sdělilo v dopise, že kraj i nemocnice očekávají postupný návrat k plnému rozsahu dříve poskytované péče. „Město se ale ptá, jakými kroky zajistí péči pro děti v plném rozsahu? Důrazný apel podpořený jedenácti tisíci podpisy proto plánujeme učinit nejen na ministerstvo, ale zejména na kraj, který nemocnici zřizuje,“ vzkazují z magistrátu ve Frýdku-Místku.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, vydá podle svého vyjádření oficiální reakci v úterý dopoledne.