Nespokojení zemědělci se v pátek 16. března sešli v hostinci Sojka v Třinci-Neborech, aby spolu probrali aktuální situaci v tomto resortu a domluvili se na dalších protestech. K čemu dospěli?

Nespokojení zemědělci v Třinci-Neborech, 15. 3. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

Jedno, jestli z živočišné nebo rostlinné výroby, velký podnikatel nebo malý hospodář, z hor nebo z nížiny! Zemědělci z celého kraje a především z Frýdecko-Místecka se v pátek sešli na schůzi v Třinci. A bylo o čem debatovat.

„Alešovi jsem volal a přijde asi o chvíli později, nakládal ještě balíky. Poláci od Tomasze nemají šanci přijít, víme, jaké je počasí… Takže alespoň, že jsme se tu sešli my z toho nejbližšího okolí z Moravskoslezského kraje, za což vám děkuji,“ vzal si úvodem slovo Karel Kuběnský hospodařící na rozhraní Frýdeckomístecka a Karvinska.

Sám patřil mezi spolupořadatele setkání. „Dneska chceme zkusit něco, co se v celé České republice nepodařilo. A to, abychom se zde potkali v zastoupení všech organizací,“ poznamenal.

Vilém Tomíček se z pozice předsedy Regionální agrární komory Ostravsko nechal slyšet, že do dalších protestů hodlají jít zemědělci jako „jeden muž“. „Šest nevládních organizací – od Agrární komory, Zemědělského svazu, Mladých agrárníků a Iniciativy potravinářských podniků, až po Asociace soukromého zemědělství Olomouckého a Moravskoslezského kraje, musíme bát za jedno,“ upozornil Vilém Tomíček.

„Jsem tady, abych podpořil zemědělce z celého regionu pro sjednocení,“ říkal Jiří Michalisko za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. „Proč tu jsem? Protože dnes trápí zemědělce už společné zájmy. Tak, jak kdysi říkali, že jsme rozdělení, tak jsme se teď dali dohromady a chystáme další protestní akce,“ navázal Petr Křižánek za Asociaci soukromých zemědělců Těsínské Slezsko.

Další zúčastnění připomínali důvody své nespokojenosti, počínaje silnou byrokracií pro příliš horlivé úředníky, kteří prý kontrolují více, než mají, přes nízké dotace a konče levnými dovozy z třetích zemí.

„Například v Evropské unii jako jediní máme elektronické hlášení o použití chemických přípravků, navíc to musíme vést i v papírově podobě a jednou ročně odevzdávat tuto evidenci i statistice, takže celkově to děláme třikrát a stát si to není schopen mezi sebou předat,“ uvádí příklad jeden z farmářů.

Ti se sice na moravskoslezské bázi sjednotili, nicméně o síle dalších protestů bude pravděpodobně rozhodovat už příroda. „Měly by se uskutečnit 20. března v Chotěbuzi v místě, kde jsme je uspořádali v minulosti. S tím, že ještě nevíme, jestli budeme schopni ohrozit naši výrobu v tak pěkném počasí,“ vysvětloval spoluorganizátor Kuběnský.