Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace města, mají na dvě desítky volných míst.

Děti v jeslích - ilustrační foto | Foto: Deník/Adolf Horsinka

Od září budou opět přijímat děti od 1 roku do 3 let. Rodiče, kteří by chtěli své děti do jeslí umístit, je mohou osobně navštívit, a to každý všední den od 7 do 16 hodin.