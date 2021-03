Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Vojkovice?

Vojkovice představují klidnou obec, která je vhodná pro bydlení s dobrou dostupností do Frýdku-Místku, Třince a Českého Těšína. Lidé tady mohou najít místa pro sportovní i kulturní vyžití. Funguje zde řada spolků, klub maminek, sbor dobrovolných hasičů, střelci, fotbalový oddíl i kynologický klub či klub seniorů. Vzhledem k tomu, že se obec nachází v podhůří Beskyd, vybízí k mnoha výletům do hor. Blízko je to odtud třeba na Prašivou. V létě je pak v dosahu Žermanická přehrada.

Obec Vojkovice.Zdroj: archiv obce

Jsou Vojkovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Jsme asi jediní, kteří máme střelnici. Místní klub vychovává mládež a má úspěchy na republikové úrovni. Musím zmínit také Pivovar Koníček, který letos oslaví výročí 15 let od svého vzniku. Pivovar si za dobu své existence vytvořil spoustu příznivců. Zajímavostí pak je také fakt, že vlaková zastávka Dobratice pod Prašivou je na území Vojkovic, byť to málokdo ví.

A jak se ve Vojkovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Věřím, že dobře, i když máme řadu věcí, které by bylo třeba zlepšit. Chybí nám tady hlavně chodníky. Provoz totiž stále narůstá a je fakt, že někteří řidiči nejsou moc ohleduplní. Mnohdy je tak nebezpečné chodit po cestách. V poslední době nás trápí kapacita mateřské školy, která je neustále v převisu. Je to zapříčiněno také tím, že se do Vojkovic stěhují mladé rodiny. V loňském roce se nám podařilo dokončit rozšíření areálu „Výletiště“ sloužícího jako místo volnočasových aktivit. Byly zde vybudované herní prvky pro děti, které v naší obci chyběly, ale také například velké kamenné ohniště.

Když byste měl někoho pozvat do Vojkovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Rozhodně by si lidé neměli nechat ujít návštěvu pivovaru a hostince u Koníčka, který se v posledních letech rozrůstá o Koníčkův dvůr. Do budoucna je zde plánována výstavba pivovaru, který by se měl stát návštěvnickým centrem po vzoru Marlenky. Na výletišti je pak velké kamenné ohniště. Děti si mohou pohrát na herních prvcích a ti starší zahrát pétanque. Jde o ideální místo pro odpočinek, když přes Vojkovice někdo projíždí například na kolech. Pokud máte pejska, můžete pravidelně navštěvovat místní kynologický klub.

Koníčkův dvůr, Vojkovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Vojkovicích?

Nějaké větší rozšíření pandemie se nám vyhnulo. Objevují se případy, ale jen v jednotkách. Na začátku jsme šili roušky. Tímto bych chtěl moc poděkovat místním švadlenkám za pomoc. Lidem jsme také nabízeli dezinfekci. V současné době je to hlavně o tom, jak jsou lidé mezi sebou ohleduplní a zodpovědní. Dodržování vládních nařízení bývá problém, protože jsou často chaotická a neustále se mění.

Jaké jsou plány Vojkovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

V letošním roce bychom měli zahájit dlouho plánovanou a očekávanou výstavbu chodníku směrem na Dobratice. Probíhá také rekonstrukce budovy bývalé školy. Přízemí bude sloužit k pronájmu pro rodinné oslavy nebo školení. V 1. patře pak bude zázemí pro spolky působící v obci. Dále se budeme snažit pracovat na budování bezpečnostních prvků v obci a také o to, aby pro občany byla zajištěna co nejlepší občanská vybavenost.