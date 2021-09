/ROZHOVOR/ Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starostka Morávky Gabriela Daňková v rozhovoru mluví o tom, že Morávka je největší obcí široko daleko, zmiňuje také fakt, že obec je chatařskou a chalupářskou oblastí nebo že v zimě se tady každoročně koná populární Festival sněhu.

Starostka Morávky Gabriela Daňková. | Foto: Deník/Jan Smekal

Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Morávku?

Jsme největší vesnicí široko daleko s rozlohou 87 kilometrů čtverečních. Na našem území se nachází vodní nádrž s pitnou vodou pro okolní města. V současné době se rekonstruuje její hráz. Morávka pak představuje podhorskou oblast v Beskydech se spoustou pietních míst, kde hlavní dominantou je Národní kulturní památka „Noční přechod“. Dále se tady nachází kulturní památka „Seník“ a další, které připomínají, co se v těchto místech dělo za 2. světové války. Byli jsme vyhlášeni jako partyzánská obec. Za války se tady skrývali v horách partyzáni. Dodnes jsou na Travném pozůstatky bunkru. Morávka je také vyhlášenou rekreační lokalitou, o čemž svědčí vysoký počet chatařů a chalupářů. Celkem je tady 960 chat, přitom v obci žije 1 220 obyvatel. Z obce vedou ne nejbližší kopce turistické trasy. Z Morávky se turisté mohou vydat na nejbližší kopce jako je Kotař, Ropička, Ropice, Slavíč, pouze Travný je turistům uzavřen, z důvodu výskytu tetřeva. Od Bebka se pak dá dojít až na Bílý kříž a z něj pokračovat na Visalaje. Máme tady mnoho ubytovacích kapacit včetně kempu, kde mohou návštěvníci přebývat v karavanech či ve stanech.



Je Morávka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Na rozdíl od mnoha jiných jsme neprůjezdnou a koncovou obcí, která je protkána jednotlivými údolími. Je jich tu zhruba šestnáct. Mezi nejznámější patří Lipový, Vlaské, Sviňorky, Slavíč, Dolinky, Bebek, Myšací, Kocuří či Ježonky. V každém údolí najdeme boží muka, křížky, studánky nebo funkční zvoničky, o které se starají jejich majitelé. Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku přírodní rezervace Ropice, vodopád Visuté, přírodní rezervace Travný a památka tis červený. Lesními porosty mnohdy projde medvěd nebo rys. Zajímavostí je i fakt, že 5. května 2000 v Lipovém spadly úlomky meteoritu, který nese název „Morávka“ a ve stejném roce se od Bebka vezl vánoční strom pro Vatikán. Asi málokdo si pak uvědomuje, že voda z pramene řeky Morávky se následně přes Ostravici a Odru dostává až do Baltského moře a v neposlední řadě je Morávka známá i množstvím studánek a pramenů.



A jak se v Morávce žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Věřím, že dobře. V obci funguje mateřská i základní škola, dále obchod, dětský i obvodní lékař, pošta a knihovna. Ve zdravotním středisku je i kadeřnictví a od listopadu v něm budou také masáže a pedikúra. Můžeme se pyšnit také bohatou spolkovou činností. Velmi aktivní jsou hasiči, včelaři, sokoli, volejbalisté, zahrádkáři, klub rodičů a skauti. Se všemi je skvělá spolupráce. Jsou zapojení do obecních akcí. Pořádáme pravidelně setkávání jubilantů na obci a před šesti lety jsme začali také s vítáním občánků. Pořádáme rovněž zájezdy ke dni seniorů, divadelní, turistické či pro rodiče s dětmi. V zimě se pak obrovské popularitě těší Festival sněhu, jehož součástí bývá rozsvícení vánočního stromu, sportovní akce Travný trek, v lednu přednášky či představení amatérských divadel. Vrcholem Festivalu bývá celodenní program pro děti a dospělé, završený koncertem. Poslední akcí Festivalu je vynášení zimy ze vsi tzv. Vynášení Morény za přítomnosti dětí a rodičů.



Když byste měla někoho pozvat do Morávky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Vzhledem k tomu, že tady nemáme žádnou atrakci typu bobové dráhy nebo stezky v oblacích, A takto si to chceme udržet i nadále, aby se v Morávce dobře žilo hlavně místním. O víkendech a prázdninách je tady více turistů, ale tak to je, žijeme v Beskydech v turistické lokalitě. Přejeme si zachovat klidný ráz vesnice s aktivními spolky a s bohatým sportovním a kulturním vyžitím.



Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Morávce?

V počátcích epidemie jsme šili roušky. Nainstalovali jsme také rouškovník, kam si lidé mohli chodit vyzvedávat roušky. Nabízeli jsme dezinfekci zdarma. Lidem jsme pomohli i s registracemi k očkování. Snažili jsme se pomoct každému, kdo nás požádal o pomoc. Situaci jsme řešili dle nařízení vlády, dle situace nebo individuálně. Snažili jsme se s epidemií vypořádat asi tak jako všude jinde.



Jaké jsou plány Morávky dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Letos jsme se pustili do velkých investic. Stavíme chodník směrem na Pražmo, který povede od centra k zastávce Janša. Dále izolujeme, zateplujeme a měníme střechu na budově zdravotního střediska. Další významnou investicí je kompletní rekonstrukce parkoviště u školy, a to včetně schodišť a bezbariérových přístupů. V květnu jsme dokončili odpočinkové místo U splavu, kde si lidé mohou posedět nebo opéct párek. Jde o odpočinkovou klidovou zónu u řeky s přístupem po nově zrekonstruované cestě. Rovněž jsme založili obecní sad, kde jsme zasadili původní odrůdy, které se tady vyskytovaly a jsou vhodné pro tuto nadmořskou výšku. A vize do budoucna? V centru obce plánujeme rekonstruovat starý obecní úřad na Spolkový dům, jehož součástí budou garáže a zázemí pro hasiče, přednáškový sál, místnosti pro spolky a dva až tři malometrážní byty v podkroví. Chtěli bychom rozšířit sběrné místo, včetně technického zázemí. V dubnu jsme koupili ubytovnu České srdce, kterou bychom rádi zbourali v rámci brownfieldu a vystavěli tam malometrážní byty pro občany. Obecní byty nevlastníme, ale požadavky na ně jsou. Hodně nás pálí mosty, kterých máme osmnáct, ale zrekonstruované jsou jen tři. Do budoucna tak chceme všechny postupně opravit. Plánujeme dokončit třetí etapu na Lipovém. První byla přesunutí kontejnerů do dřevěných hnízd tak, aby bylo vidět na NKP „Noční přechod. Ve druhé etapě jsme zrekonstruovali NKP. Díky třetí etapě by v tomto místě měl vzniknout zpomalovací ostrůvek a informační cedule a nový chodník. Ve škole bychom rádi v příštím roce změnili půdní prostor na školní družinu a další naší vizí je vybudovat lesopark v intravilánu obce.