Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Kozlovice?

Za sebe bych použil citaci ze známého českého filmu – „vesnička má středisková“. Jsme rázovitou valašskou dědinou (*8. 9. 1294) se všemi vymoženostmi dnešní doby. Každý starosta je velkým patriotem a umí svoji obec náležitě pochválit. Ne jinak je tomu i u mě.

V Kozlovicích se nachází základní devítiletá škola a mateřská škola, kostel sv. Michaela a sv. Barbory, knihovna, dětské hřiště, dětské dopravní hřiště, máme bezplatné připojení k obecní internetové WiFi síti, zdravotní středisko, rehabilitace, lékárnu, poštu, kulturní sál, mnoho vnitřních i venkovních sportovišť, několik prodejen s potravinami, prodejnu průmyslového zboží, drogerii, čerpací stanici, cukrárnu, ranč, skokanské můstky s umělou hmotou, pivovar, několik restaurací a je zde možnost ubytování. Větší část obce je odkanalizována, zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu a plynofikována. Obec ovšem dělají především lidé a já věřím, že všech 3 074 obyvatel považuje Kozlovice za svůj skutečný domov s velkým D. Určitě i u nás jsou věci, které se dají vylepšit nebo které tu chybí - ale o tom až někdy příště (směje se).

Jsou Kozlovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Napadají mě tři věci. Za prvé. V roce 2003 - v době internetového „temna“, jsme s partou nadšenců začali budovat obecní WiFi síť. Mimo připojení školy a OÚ má dnes tato síť zhruba dva tisíce uživatelů a je bezplatná. Připojený je každý, kdo projeví zájem a kde je to technicky možné. Nejedná se o vysokorychlostní internet, ale i v současné době distanční výuky, home office a různých videokonferencí a přenosů to zvládá. Za druhé to jsou skokanské můstky s umělou hmotou, kde se připravují ti nejmenší skokani (nejenom z Kozlovic) pod profesionálním vedením. Za třetí. Dnes už to není až tak originální, ale máme v obci vybudované technické služby, které tvoří kvalifikovaní pracovníci se zázemím a vybavením profesionální technikou (nákladní automobily, traktory, bagry, kontejnery, stolařská dílna, zámečnická dílna, …). Provádíme mnoho práce pro obec, ale i pro občany. A možná ještě i za čtvrté – vlastníme a provozujeme vodovod.

Obec KozloviceZdroj: Deník/Jan Smekal

A jak se v Kozlovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Co člověk má, toho si většinou tolik neváží (nebo si to neuvědomuje) a přeje si mít to, co nemá. Vždycky říkám, že v každé obci najdu něco, co nemáme my, ale zároveň v každé obci najdu něco, co nemají tam. A když do toho zapracujeme přísloví „nenarodil se člověk ten, který by se zavděčil všem“…. Snažíme se ze všech sil, ale hodnocení ponechám na občanech. Nicméně jsem přesvědčený, že se nám tady žije dobře a společnými silami to můžeme ještě vylepšit. Ale abych přece jen odpověděl na Vaši otázku – myslím, že občané oceňují možnost bezplatného připojení k internetu, levnou a dobrou pitnou vodu, technické služby obce, sběrný dvůr, možnost kulturního i sportovního vyžití v mnoha spolcích a kroužcích, školu, školku, družinu, sportoviště, … a hezkou přírodu.

Když byste měl někoho pozvat do Kozlovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

To záleží na tom, kdo k nám zavítá. Někdo rád holky, jiný vdolky. Myslím, že tu najde sport, kulturu, historii, hezkou přírodu, dobré pivo i koláče. Za zmínku určitě stojí areál Na mlýně, areál Fojtství s muzeem Obecné školy a pivovarem, ranč, vánoční jarmark, traktoriáda a jiné akce, ale i procházky po okolí s nádhernými výhledy.

Obec KozloviceZdroj: Deník/Jan Smekal

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Kozlovicích?

Co Čech, to epidemiolog. O covidu už bylo řečeno a napsáno snad vše, kromě toho, co asi všechny zajímá nejvíce - kdy a jak to celé skončí. Obávám se ale, že tuto odpověď nám nikdo nedá. „Nepřítel“ je to skrytý, rafinovaný, mutující a silný, takže se mu snažíme vyhýbat dodržováním základních opatření, testujeme a čekáme na očkování (alespoň většina z nás). Covid nám ukázal, že se bez spousty věcí dokážeme obejít, ale bez svobody (kterou jsme si ani neuvědomovali, že máme) je to těžké.

Jaké jsou plány Kozlovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Na základě schváleného Programu rozvoje obce, jsme v loňském roce vypracovali dvě strategické studie „Kozlovice – střed obce“ a „Areál sportu Kozlovice“. První ze dvou jmenovaných je už ve fázi zpracování projektové dokumentace (některých částí) a jedná se o rekonstrukci a modernizaci velkého území středu obce – zpevněné plochy, chodníky, parkování, zeleň, mobiliář, nové zdravotní středisko, lékárna, rehabilitace, pošta, byty, pobytové lávky přes Ondřejnici, ale i klidovou zónu s rybníkem a prostor pro venkovní kulturní akce.

Studie Areál sportu (náš sen) řeší komplexní sportovní areál obsahující velkou halu, ubytování, relax (bazének, sauna), stravování, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, multifunkční hřiště, pumptrackovou dráhu, lezeckou stěnu, hasičskou dráhu, in-line dráhu a workoutové hřiště. Takový areál by samozřejmě sloužil nejenom našim občanům a spolkům, ale všem zájemcům z ČR i mimo ni.

Plány musí být vždy o trochu větší, než jde skutečně realizovat. To je pak ten motor, který to tlačí dopředu. Asi to bude chvíli trvat, ale určitě to dokážeme.