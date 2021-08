Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Soběšovice?

Již jen v okrajových částech obce se snažíme zůstat obcí vesnického typu, střed obce a území přilehlé k přehradě je hustě zastavěno, nová výstavba je regulována územním plánem obce, prakticky již jen v prolukách. Kolem přehrady jsou převážně jen chaty, ale v některých částech se výstavby prolíná i s rodinnými domy. Nemáme žádnou památkovou dominantu. Dominanty tvoří kostel a vodojem, které se nachází na nejvyšším bodu obce. Zvláště vodojem je vidět i z větší vzdálenosti. Někdo jiný by zase za dominantu mohl považovat budovu obecního úřadu s vyhlídkovou věží.

Jsou Soběšovice něčím ojedinělé v porovnání s jejich okolím?

Snad tím, že původně obec ležela na dnešním dně Žermanické přehrady. S její výstavbou se značná část musela vybudovat a postavit znovu. A to včetně takových staveb, jakými jsou kostel, škola nebo požární zbrojnice. Vzhledem k tomu, že mluvíme o době 50. let 20. století, nemůžeme říct, že by šlo o historické budovy. V podstatě jsou stále ještě mladé. Na hranici s Žermanicemi se pak nachází přírodní památka Žermanický lom, který vznikl právě v souvislosti s výstavbou přehrady.

A jak se v Soběšovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Asi dobře, protože se od nás moc lidí nestěhuje jinam. A když už, tak jde o jednotlivce. Starousedlíci tady zůstávají. Navíc lidé, kteří se sem přestěhují, převyšují počet těch, kteří umřou nebo se odstěhují. Rodinné domy většinou staví mladé rodiny nebo se jim teprve tady děti narodí. Proto nás v obci neustále přibývá. Nejsem zastáncem vyhlašováním anket, protože každý má možnost přijít na obecní úřad a své dotazy a náměty projednat se zástupci obce. Na veřejných jednáních Zastupitelstva obce to platí stejně a vzhledem k minimální účasti občanů na těchto jednáních považuji občany za spokojené a dostatečně informované. Každý měsíc vydáváme Zpravodaj obce, informace zveřejňujeme na našem webu, využíváme i „Hlášení rozhlasu“, což je aplikace pro rozesílání sms zpráv i e-mailů, záleží, jaký způsob si občan při registraci nastaví. Informujeme naše občany nejen o investičních záměrech, ale i probíhajících akcích. Jsou tady možnosti nejen pro sportování, ale i procházky po okolí.

Když byste měl někoho pozvat do Soběšovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Pěkné, čisté prostředí rekreační oblasti Žermanické přehrady. Jednou z mála atrakcí nacházejících se v obci je vyhlídková věž. Nabízí krásné rozhledy na Žermanickou přehradu, Polské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, za výborných klimatických podmínek bývají vidět i Jeseníky. Pokud jde o města, bývá vidět část Havířova, Třince, šachty na Karvinsku. Záleží, koho co zajímá. Důležitou roli v tom, co všechno člověk v daný den uvidí, hraje počasí. Na hranici s obcí Žermanice se nachází již zmíněný Žermanický lom.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Soběšovicích?

Pro nás byla závazná legislativa. V Soběšovicích se lidé chovali zodpovědně, po celou dobu nařízených opatření se obec prakticky vylidnila. Obec se semkla a lidé si vzájemně pomáhali. Někdo sehnal látku, jiný z ní šil roušky, další je pak rozváželi. Lidé byli převážně soběstační, bez požadavků na obec. Roznášeli jsme informativní letáky s nabídkou pomoci do schránek. Místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů prováděla dezinfekcí popelnic, autobusové zastávky, vybavení dětských hřišť, lavičky, zábradlí,… Nejvíce nakažených v jednom dni jsme měli osmnáct lidí. To bylo naše maximum. Proto ještě jednou touto cestou děkuji všem za ohleduplnost a zodpovědný přístup.

Jaké jsou plány Soběšovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Máme připraveny všechny podklady pro obnovu chodníků na místním hřbitově, výstavbu spolkového domu u fotbalového hřiště včetně zázemí pro sportovce, multifunkční hřiště u školy. Probíhají přípravy opravy střechy společenského sálu, vytápění a osvětlení v místní škole, vytápění a ohřev vody v DPS, opravy místních komunikací, revitalizace sportovního areálu. Probíhá převod vlastnických práv k několika pozemkům u Žermanické přehrady se záměrem vytvořit území typu park s posezením, s výhledem na přehradu i na hory a pozemky pro výstavbu bydlení. V krátké době zahájíme administraci týkající se výstavby cyklostezky kolem celé Žermanické přehrady, což je společný projekt několika obcí, pod záštitou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. Bohužel vše je podmíněno finančními možnostmi obce, poskytnutím případných dotací a v dnešní době hlavně nedostupností stavebních materiálů a jejich vzrůstajících cen.