„Máme rozhodnuto o vítězi výběrového řízení s tím, že předpokládáme, že bychom v srpnu podepsali smlouvu se zhotovitelem a v září bychom pak stavbu zahájili,“ okomentoval situaci ohledně chystané druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku.

Stavba poblíž přehrady Olešná směrem k výpadovce na Frýdlant a také připojení dálnice D56 na budoucí obchvat D48 zatím běží podle harmonogramu. Práce začaly loni na jaře. ŘSD doufá, že už nic nebude brzdit ani druhou etapu, která řeší úsek mezi silnicí I/56, tedy výpadovkou na Frýdlant nad Ostravicí, a dálnicí D48 do Českého Těšína.

„Chceme dohnat skluz, který jsme tady ztratili,“ podotkl Radek Mátl s tím, že celý obchvat by měl být zprovozněn v roce 2022. Staví se už také dva mosty v režii města nedaleko přehrady Olešná.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky má výstavba obchvatu Frýdku-Místku pro region velký význam. „Dříve nebo později se začne opravovat dálnice D1, to bude znamenat její kompletní uzávěru asi na dva nebo tři roky. Těch dvacet tisíc Poláků musí někde projet. Až bude dokončený kompletní čtyřpruh přes Frýdek-Místek, přes Rybí až do Nového Jičína, potom je možné začít opravovat D1,“ řekl Jakub Unucka.

Spory se vedou o pozemek

Na podzim by se v ideálním případě mělo začít stavět také mezi Třanovicemi a Nebory. „V tuto chvíli to vypadá, že by to byl říjen nebo listopad. Riziko spočívá v tom, že neúspěšný uchazeč, kterého jsme vyloučili ze zadávacího řízení, se odvolá na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Museli bychom čekat na rozhodnutí, a celá stavba by se posunula do příštího roku,“ poznamenal Radek Mátl z ŘSD.

Soudy se navíc dlouhodobě zabývají vyvlastněním pozemku, který je v trase obchvatu v Třanovicích. „Jsme připraveni zahájit stavbu dříve, než se nám podaří získat pozemek, který nám chybí k dokončení majetkoprávní přípravy,“ doplnil Radek Mátl.